The Swiss voice in the world since 1935

Costa Rica llama a Venezuela «narcogobierno» y advierte a políticos y gremios vinculados

Este contenido fue publicado en
3 minutos

San José, 9 sep (EFE).- El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó este martes que en Venezuela existe un «narcogobierno» y lanzó una advertencia a los «grupos políticos» y «entidades gremiales» costarricenses que están «vinculados» con el país suramericano.

«El contexto geopolítico internacional hoy nos evidencia que el narcogobierno de Venezuela, a través del Cartel de los Soles, ha tenido presencia importante en nuestro país», declaró Zamora en un video distribuido a la prensa y publicado en las redes sociales del Ministerio de Seguridad.

Según Zamora, en Costa Rica hay «grupos políticos» y «entidades gremiales» que «han estado vinculados a Venezuela», a los cuales instó a «que pongan las barbas en remojo».

«Que se den cuenta que han estado correlacionados con personas vinculadas al mundo del narcotráfico y que a través de esos vínculos son un riesgo en términos regionales para nuestras poblaciones que luchan contra el narcotráfico», expresó Zamora.

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018.

Las declaraciones del ministro costarricense se producen en momentos en que Estados Unidos mantiene en el Caribe un despliegue de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada que diez naves de combate F-35 fueran enviadas a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno del venezolano Nicolás Maduro ha denunciado que se trata de un intento de Estados Unidos de propiciar un «cambio de régimen» en Venezuela.

Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

Según las últimas encuestas, el narcotráfico y la inseguridad se ha convertido en el principal problema de Costa Rica, por encima de asuntos como la pobreza, el desempleo y el costo de la vida.

En los últimos años, las autoridades costarricenses han desarticulado bandas vinculadas a carteles de Suramérica y México, e incluso hay cuatro presuntos narcotraficantes costarricenses detenidos y requeridos en extradición por Estados Unidos, entre ellos el exministro de Seguridad, exfiscal y exmagistrado Celso Gamboa. EFE

dmm/rao/gpv

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR