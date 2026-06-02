Costa Rica lleva a OCDE su ejemplo de transformación productiva por comercio e inversión

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París, 2 jun (EFE).- Costa Rica presentó este martes su modelo de desarrollo basado en la apertura económica, la diversificación de mercados y la atracción de inversión extranjera como un caso de éxito para la región, al destacar la profunda transformación productiva experimentada por el país en las últimas décadas.

Durante el 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado en París por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la ministra costarricense de Comercio Exterior, Indiana Trejos, afirmó a EFE que la estrategia de inserción en la economía global ha permitido a su país evolucionar desde una estructura exportadora centrada en productos agrícolas hacia una economía más sofisticada y diversificada.

«Este foro es una excelente oportunidad para dar a conocer el caso de éxito de Costa Rica. Como una economía abierta al mundo que ha apostado por diversificar mercados y atraer inversión, hemos logrado una transformación productiva muy importante», señaló.

La ministra destacó que actualmente los dispositivos médicos se han convertido en uno de los principales productos de exportación del país, mientras que el sector de servicios empresariales sofisticados registra un crecimiento sostenido. Según explicó, los servicios representan hoy el 43 % del total de las exportaciones costarricenses.

A su juicio, esta evolución ha generado beneficios que van más allá del comercio exterior. «Esto ha significado más empleo, innovación y transferencia tecnológica. Se ha creado un círculo virtuoso en el que el desarrollo de talento especializado atrae inversión de mayor calidad, lo que a su vez genera más innovación y crecimiento para el país», indicó.

No obstante, Trejos reconoció que Costa Rica y el resto de América Latina continúan enfrentando desafíos estructurales, particularmente en materia de informalidad laboral y productividad.

«Todavía existen segmentos importantes de la población que trabajan en la informalidad y debemos seguir mejorando nuestra productividad», señaló la ministra.

En ese sentido, explicó que Costa Rica impulsa medidas para facilitar la formalización empresarial mediante la simplificación de trámites y mecanismos que permitan a más empresas incorporarse plenamente a la economía y cumplir con sus obligaciones de seguridad social.

Asimismo, destacó la importancia de invertir en la formación de capital humano como herramienta para ampliar las oportunidades laborales y mejorar los ingresos de las familias.

«La educación es fundamental. No necesariamente todos deben seguir una formación universitaria; la educación técnica también permite acceder a nuevas oportunidades de empleo, desarrollar carreras profesionales y mejorar la calidad de vida de las personas», afirmó.

La ministra también valoró la experiencia de Costa Rica como miembro de la OCDE, organismo al que el país se incorporó hace cinco años.

«Vemos un enorme potencial para seguir construyendo políticas públicas basadas en evidencia. Uno de nuestros principales objetivos al ingresar a la OCDE era precisamente incorporar mejores prácticas en la formulación de políticas públicas», explicó.

Y señaló que la influencia de la organización ya comienza a reflejarse en el funcionamiento de las instituciones costarricenses.

«Cada vez más entidades adoptan una forma de pensar basada en datos y evidencia. Primero se analiza la información y luego se toman las decisiones, y ese es uno de los principales aprendizajes que hemos incorporado como país», concluyó. EFE

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