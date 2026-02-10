Costa Rica no extraditará a Nicaragua a opositor nicaragüense acusado de matar a oficial

San José, 10 feb (EFE).- Organizaciones nicaragüenses opositoras en el exilio informaron este martes de que un Tribunal de Apelación de Costa Rica frenó la extradición del disidente Pedro Javier Fernández Sandoval, pedido por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua.

El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea, en Costa Rica, rechazó la solicitud de extradición de Fernández Sandoval «por haberse superado la etapa de admisibilidad de este proceso», a como lo solicitó su abogado defensor Daguer Hernández, de acuerdo con esas organizaciones, entre ellos el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), que compartieron parte de la sentencia.

«Se revoca la sentencia venida en alzada y, en su lugar, se resuelve rechazar la solicitud de extradición de Pedro Fernández Sandoval formulada por el Estado de Nicaragua», señala la sentencia, en la que además se ordena el cese de la detención provisional contra el disidente, aprehendido desde el 27 de febrero de 2025, aunque esa decisión la tendrá un tribunal de instancia.

Es decir, a pesar de que el nicaragüense no será extraditado a Nicaragua, deberá enfrentar un juicio en Costa Rica por los delitos de “asesinato agravado, asesinato agravado en grado de frustración, crimen organizado y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, robo agravado y secuestro simple», explicaron las organizaciones.

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó en extradición a Fernández Sandoval, de 57 años, por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) y Reinaldo Picado Miranda (refugiado en Costa Rica).

Las autoridades nicaragüenses acusan a las tres personas de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, esas tres personas junto con otros sujetos son los presuntos autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista El Castillo, cuando supuestamente diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta.

Picado, conocido como ‘comandante Omar’, dijo en su momento a EFE que la «dictadura» de Nicaragua estaba pidiendo en extradición a Fernández Sandoval «porque es un campesino humilde y opositor» que se manifestó «muchas veces, a través de las redes sociales», en contra del Gobierno sandinista, y por su vinculación con los líderes del opositor Movimiento Campesino.EFE

