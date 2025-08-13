Costa Rica ordena el retiro de una pasta dental de Colgate por riesgos a la salud

San José, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica ordenó este miércoles a la empresa Colgate-Palmolive el retiro del mercado y la destrucción de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, ante los riesgos para la salud que representa ese producto.

El Ministerio de Salud costarricense informó en un comunicado que emitió una orden sanitaria «bajo la aplicación del principio precautorio», mediante la cual ordena a la empresa que «de manera inmediata suspenda la comercialización del producto» y procesa a destruirlo.

«A la fecha, se han recibido reportes en diversos países de la región sobre efectos adversos como lesiones bucales, sensación de ardor, inflamación de encías, edema labial, entre otro», indica el comunicado oficial, que no informa de casos en Costa Rica.

El Ministerio de Salud explicó que «esta acción se adopta con carácter preventivo para proteger la salud de la población, priorizando la seguridad y el bienestar colectivo ante cualquier producto que pueda representar una amenaza grave o irreversible».

El pasado jueves, los representantes de la empresa anunciaron que retirarán voluntariamente el producto tras sostener una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud.

De esta forma, Costa Rica se suma a varios países de la región que han retirado del mercado el producto, como lo son Brasil, Panamá, México y República Dominicana, por efectos adversos en los consumidores. EFE

