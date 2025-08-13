The Swiss voice in the world since 1935

Costa Rica ordena el retiro de una pasta dental de Colgate por riesgos a la salud

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San José, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Costa Rica ordenó este miércoles a la empresa Colgate-Palmolive el retiro del mercado y la destrucción de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, ante los riesgos para la salud que representa ese producto.

El Ministerio de Salud costarricense informó en un comunicado que emitió una orden sanitaria «bajo la aplicación del principio precautorio», mediante la cual ordena a la empresa que «de manera inmediata suspenda la comercialización del producto» y procesa a destruirlo.

«A la fecha, se han recibido reportes en diversos países de la región sobre efectos adversos como lesiones bucales, sensación de ardor, inflamación de encías, edema labial, entre otro», indica el comunicado oficial, que no informa de casos en Costa Rica.

El Ministerio de Salud explicó que «esta acción se adopta con carácter preventivo para proteger la salud de la población, priorizando la seguridad y el bienestar colectivo ante cualquier producto que pueda representar una amenaza grave o irreversible».

El pasado jueves, los representantes de la empresa anunciaron que retirarán voluntariamente el producto tras sostener una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud.

De esta forma, Costa Rica se suma a varios países de la región que han retirado del mercado el producto, como lo son Brasil, Panamá, México y República Dominicana, por efectos adversos en los consumidores. EFE

dmm/gf/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR