Costa Rica pide a la UE más apoyo en Centroamérica en la lucha contra el crimen organizado

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Bruselas, 2 jun (EFE).- Costa Rica espera en esta nueva legislatura más presencia a todos los niveles en Centroamérica de la Unión Europea (UE), un socio con una «vinculación histórica» y con el que quiere colaborar más estrechamente ante el reto común del crimen organizado, explicó este martes en una entrevista con EFE su canciller, Manuel Tovar Rivera.

Dos semanas después de haber tomado posesión en la presidencia del país la conservadora Laura Fernández, Tovar ha visitado Bruselas como destino prioritario tras una escala en Nueva York para promocionar la candidatura de Rebeca Grynspan a la secretaría general de la ONU.

«El multilateralismo ha sido el púlpito para hacer valer nuestra voz y ha sido la línea de defensa para un país desarmado», recalcó, y aseguró que Costa Rica y la UE coinciden plenamente en la necesidad de «reformarlo de nuevo, no desde la ortodoxia, sino del pragmatismo-realismo».

El jefe de la diplomacia costarricense, que se reunirá en la capital belga con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dejó claro que las dos partes comparten una visión de mundo en donde el derecho internacional y el sistema basado en reglas «tiene que volver a ser un referente, un seguro contra la improvisación, contra la ley de la selva».

Seguridad

Tovar afirmó que el interés en que la UE tenga más presencia en Latinoamérica responde a múltiples motivos, entre ellos que haya más cooperación en la lucha contra los cárteles trasnacionales que tienen como destino el mercado europeo y que utilizan como vía de tránsito Costa Rica, que no es país productor ni distribuidor.

Apuntó a una posible mayor colaboración con Europol o, de manera bilateral, con los países de la UE sede de los principales puertos del continente, y mencionó los de Róterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica) o Algeciras (España), a los que llegan contenedores procedentes de Costa Rica.

«Hay un reto enorme compartido y luchar contra los cárteles transnacionales», enfatizó, en cuanto a que no hay oferta si no hay demanda, principalmente procedente de Estados Unidos o Europa.

Empuje comercial

Tovar destacó los logros en materia de comercio con la UE gracias al acuerdo de asociación con Centroamérica, el primero que logró el bloque comunitario de región a región y que «ha potenciado el vínculo económico y la inversión europea, generando oportunidades de empleo digno para nuestra gente».

«Los servicios cada vez son la mayor relevancia en la balanza comercial», subrayó, y puso de relieve el interés en una Europa «líder en esta nueva era de transformación y avances tecnológicos en inteligencia artificial» y servicios digitales.

Por lo que respecta a China, el ministro destacó el desequilibrio en la balanza comercial «quizás porque nuestra propuesta de valor no responde al interés chino» al no poseer materias primas como el litio para alimentar la industria de ese país, y destacó que mientras se trata de reforzar la relación Costa Rica «sigue mirando a otros mercados».

En cambio, afirmó que con Europa «la oferta comercial se ha sofisticado». «Ya no solamente es café, banano y piña, sino que vemos cómo el principal producto de exportación son los dispositivos médicos; estamos viendo servicios, estamos viendo semiconductores», resumió.

Desafío democrático

Para Tovar, «no hay duda» del interés de la UE en Latinoamérica pese al seguimiento de «zonas calientes» como Ucrania u Oriente Medio, crisis que Costa Rica considera que le afectan pese a su lejanía.

El canciller recordará además durante su visita que no se puede dar por «consolidada» la democracia en muchos países latinoamericanos, y mencionó su inquietud por Bolivia, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití.

Especialmente destacó la preocupación por su vecino Nicaragua y recordó que la cláusula democrática del acuerdo de asociación con la UE requiere un comportamiento democrático de todos sus socios.

«Creo que Europa tiene que exigir que los Estados partes, sean quien sea, resguarden sus obligaciones internacionalmente adquiridas», afirmó.

Preguntado por las dificultades de la UE para tener un puesto en la mesa de negociación sobre la paz en Ucrania o en las crisis en Oriente Medio, Tovar zanjó que «Europa puede ocupar el lugar del mundo que Europa quiera ocupar».

«Hay mucha expectativa en el mundo de una mayor presencia y de liderazgo europeo en las situaciones de mayor tensión y complejidad geopolítica (…). Europa tiene los recursos, los medios y el liderazgo para tener mayor presencia global», concluyó. EFE

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