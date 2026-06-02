Costa Rica pide a Latinoamérica convertir su potencial en acción ante cambios geopolíticos

3 minutos

París, 2 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, instó este martes a los países de América Latina y el Caribe a aprovechar el actual contexto de transformaciones económicas y tensiones geopolíticas para convertir los desafíos globales en oportunidades de desarrollo, inversión e innovación.

«Este es el momento de transformar nuestra agenda en acción», afirmó en un mensaje en vídeo dirigido al 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado en París por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante representantes gubernamentales, organismos internacionales y líderes económicos reunidos en la capital francesa, la mandataria destacó que la capacidad de anticipación será determinante para que la región fortalezca su posición en la economía mundial.

«El mundo cambia, lo hace rápido y no se detiene. Será nuestra capacidad de anticipación la que nos permitirá actuar oportunamente, con visión y propósito, para transformar los desafíos en oportunidades», sostuvo.

Fernández subrayó que América Latina y el Caribe cuentan con ventajas estratégicas únicas para enfrentar las demandas de las próximas décadas, entre ellas la abundancia de recursos naturales esenciales para las transiciones verde y digital, una matriz eléctrica compuesta en más de un 60 % por energías renovables y un papel clave como proveedor global de alimentos.

Sin embargo, la presidenta costarricense señaló que el principal activo de la región no son sus recursos naturales, sino su población. «Nuestra mayor fortaleza está en nuestra gente», afirmó, al destacar el potencial de una población joven, emprendedora e innovadora, capaz de competir en los mercados más exigentes del mundo.

Fernández defendió la necesidad de impulsar reformas orientadas a mejorar la competitividad, cerrar brechas de financiamiento en infraestructura energética, digital y logística, atraer inversión de calidad y generar empleo formal.

«Tenemos la creatividad para imaginar soluciones y la determinación para implementarlas. El desafío es construir mejores políticas públicas que permitan al talento crecer, innovar y liderar», añadió.

En su intervención durante la sesión de apertura del Foro, Fernández también destacó el papel de Costa Rica dentro de la OCDE.

En este sentido, recordó que el país ejerce la copresidencia del Programa Regional para América Latina y el Caribe y que durante su presidencia del Consejo Ministerial impulsó el Marco Estratégico para América Latina y el Caribe.

Según explicó, ese instrumento busca reforzar la relación entre la región y la OCDE, así como consolidar el respaldo político de los países miembros a la relevancia estratégica de América Latina en la agenda global. EFE

cat/mgr

(vídeo)(foto)