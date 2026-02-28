Costa Rica prevé un conflicto «grande» en Irán y espera que no se usen armas prohibidas

2 minutos

San José, 28 feb (EFE).- Costa Rica prevé un conflicto «grande» tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y espera que no se utilice armamento prohibido, declaró este sábado el canciller costarricense, Arnoldo André.

«Es un conflicto que recién inicia. Se prevé que sea un conflicto grande, principalmente afectando el precio del petróleo que es una fuente de energía y que afectaría toda la cadena de valor y el precio de los bienes», dijo André.

El canciller costarricense respondió así ante una pregunta durante una conferencia de prensa celebrada en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, tras una reunión con autoridades nicaragüenses en la que se abordó el combate a la minería ilegal.

André expresó que el conflicto en Oriente Medio también afecta los flujos aéreos, el tránsito de las persona y «en general la situación de inseguridad mundial».

El canciller dijo que desde hace días Costa Rica viene alertando a los costarricenses para que eviten viajes a Oriente Medio y que los consulados ubicados en los países de la zona han advertido a los costarricenses que allí viven que se resguarden.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Irán, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, que lo calificó de operación militar «masiva» con el objetivo de «aniquilar» y «destrozar» al régimen de lo ayatolás, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región. EFE

