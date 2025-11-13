Costa Rica recomienda a periodista nicaragüense exiliada dejar la profesión tras amenazas

San José, 12 nov (EFE).- La periodista nicaragüense naturalizada española Jennifer Ortiz, directora de la plataforma Nicaragua Investiga, denunció este miércoles que, tras recibir amenazas de muerte, las autoridades de Costa Rica le recomendaron abandonar el periodismo y borrar el contenido de su trabajo en el medio que dirige desde hace casi ocho años, así como sus redes sociales.

«Por ciertas amenazas y advertencias que recibí, hace algunas semanas acudí a las autoridades de Costa Rica. Su respuesta: un «análisis» de riesgo con una recomendación: Retirarme del periodismo, borrar todo el trabajo de Nicaragua Investiga hecho en estos casi 8 años y borrar también mis redes personales», relató la comunicadora nicaragüense que fue despojada de su nacionalidad en febrero de 2023.

Según la directora de Nicaragua Investiga, la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público de Costa Rica le recomendó irse «a esconder y nunca comentar nada en ninguna plataforma digital».

«Mi respuesta: Justo lo que quiere Ortega», criticó Ortiz (1986), una de los 22 comunicadores nicaragüenses críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo que fueron declarados traidores a la patria, prófugos de la justicia, apátridas y privados de sus bienes en febrero de 2023, dentro de un grupo de 94.

«Firmé con gusto el documento en el que deslindo de responsabilidad a esta gente (Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público de Costa Rica) que tuvo tan magnifica idea», agregó la periodista en un mensaje público en la red social Facebook.

¿Nicaragüenses en Costa Rica están bajo «observación» por sandinistas?

La comunicadora explicó a EFE que interpuso la denuncia ante las autoridades costarricenses, donde se encuentra exiliada, luego de recibir información de una fuente interna del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que la alertó sobre la existencia de una lista de un grupo de exiliados nicaragüenses «que están bajo observación» en Costa Rica y que corren «mucho riesgo».

Una organización internacional de derechos humanos le recomendó denunciar las amenazas ante la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público de Costa Rica, pero la respuesta oficial la dejó alarmada.

«Les respondí que era irónico (dejar su profesión, borrar el contenido de su trabajo, eliminar las redes sociales de Nicaragua Investiga y personales, y desapareciera), porque era justamente lo que me pedía Ortega», criticó.

La Unidad de Protección de Testigos de Costa Rica le dijo que no tenía «recursos para atender a tantos nicaragüenses en riesgo acá», y tras visitar su casa en dos ocasiones le volvieron a hacer las mismas recomendaciones, que rechazó, y la hicieron firmar nuevamente un documento deslindando responsabilidad a Costa Rica.

«Les expliqué que mi única salida era irme del país (Costa Rica) porque no miraba otra opción ante la desprotección que ellos mismos me habían planteado y la recomendación que me hicieron. Ante esa ese planteamiento que le hice, me dijeron que lo hiciera pronto, que apurara mi salida del país», contó.

Ortiz explicó que su denuncia busca visibilizar la falta de garantías de seguridad para los periodistas exiliados en Costa Rica. EFE

