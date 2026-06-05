The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Costa Rica registró una tasa de desempleo del 6,9 % en abril de 2026

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San José, 4 jun (EFE).- Costa Rica registró un desempleo del 6,9 % en abril de 2026, cifra sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional para abril fue del 6,9 %; y que por género en los hombres fue del 6,3 % y para las mujeres del 8 %, indicadores que no presentaron cambios estadísticamente significativos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La población desempleada total se estimó en 161.000 personas, de las cuales 89.000 eran hombres y 72.000 eran mujeres.

La tasa neta de participación laboral fue del 54 %, que se desglosa en 65,9 % en hombres y en 42,2% para las mujeres. Este indicador sí presentó una reducción significativa de 2,6 puntos porcentuales a nivel nacional y de 3,5 puntos porcentuales entre las mujeres, detallan las cifras del INEC.

«A partir del trimestre de febrero a abril de 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre de mayo a julio. Posteriormente, este indicador presentó un promedio de 54,5 %. En 2026, la tasa de participación se mantiene alrededor del 54 %», informó el INEC.

Por otra parte, la población ocupada fue de 2,16 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 832.000 mujeres. En el caso de mujeres, este indicador presentó una disminución de 52.000 personas, con respecto a abril de 2025.

El empleo informal se ubicó en el 36,8 % de la población ocupada, indican las cifras oficiales.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 16,3 %, seguida por la enseñanza y salud (12,4 %) y la industria manufacturera (10,5 %). EFE

mjb/dmm/rao/mt/rrt

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR