Costa Rica registró una tasa de desempleo del 6,9 % en abril de 2026

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San José, 4 jun (EFE).- Costa Rica registró un desempleo del 6,9 % en abril de 2026, cifra sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional para abril fue del 6,9 %; y que por género en los hombres fue del 6,3 % y para las mujeres del 8 %, indicadores que no presentaron cambios estadísticamente significativos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La población desempleada total se estimó en 161.000 personas, de las cuales 89.000 eran hombres y 72.000 eran mujeres.

La tasa neta de participación laboral fue del 54 %, que se desglosa en 65,9 % en hombres y en 42,2% para las mujeres. Este indicador sí presentó una reducción significativa de 2,6 puntos porcentuales a nivel nacional y de 3,5 puntos porcentuales entre las mujeres, detallan las cifras del INEC.

«A partir del trimestre de febrero a abril de 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53,9 % en el trimestre de mayo a julio. Posteriormente, este indicador presentó un promedio de 54,5 %. En 2026, la tasa de participación se mantiene alrededor del 54 %», informó el INEC.

Por otra parte, la población ocupada fue de 2,16 millones de personas, compuesta por 1,33 millones de hombres y 832.000 mujeres. En el caso de mujeres, este indicador presentó una disminución de 52.000 personas, con respecto a abril de 2025.

El empleo informal se ubicó en el 36,8 % de la población ocupada, indican las cifras oficiales.

Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 16,3 %, seguida por la enseñanza y salud (12,4 %) y la industria manufacturera (10,5 %). EFE

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