Costa Rica registra una inflación interanual de -2,73 % en febrero de 2026

San José, 6 mar (EFE).- Costa Rica registró en febrero de 2026 una inflación interanual de -2,73 %, lo que ratifica la tendencia negativa de los últimos años que mantiene el indicador, lejos de la meta del Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó este viernes en un comunicado que la inflación del mes de febrero fue de -0,22 %, con lo cual la acumulada en el primer bimestre se situó en -1,18 % y la interanual en el -2,73 %.

«De los 289 bienes y servicios que integran el índice, 39 % disminuyeron de precio, 45 % aumentaron de precio y 16 % no presentaron variación» durante el mes de febrero, explicó el INEC.

Entre los productos y servicios que bajaron de precio y que más incidieron en la inflación negativa de febrero se encuentran la gasolina, los huevos, los automóviles nuevos, las entradas al cine, el arroz, la papaya, galletas, la sandía, entre otros.

Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantiene lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %.

Según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta en 2027, mientras que las proyecciones del Banco Central indican que ello ocurrirá en el segundo trimestre de 2027. EFE

