Costa Rica se mantuvo como el único país de la OCDE con una inflación negativa en octubre

2 minutos

París, 8 dic (EFE).- Costa Rica fue en octubre un mes más el único país de la OCDE que presentó una inflación interanual negativa, en concreto del -0,4 % tras el -1 % en septiembre, debido a la caída de los precios de la energía en los doce últimos meses.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que publicó este lunes los datos mensuales, indicó en un comunicado que el país que más se acercó a Costa Rica fue Suiza, con una inflación del 0,1 %, una décima menos que en septiembre.

Precisamente Suiza fue en octubre (-5,2 %) el único país junto a Francia (-5,4 %) con una caída interanual de los precios de la energía más pronunciada que la de Costa Rica (-4,9 %).

En los otros países latinoamericanos miembros de la organización, la inflación se redujo en Chile al 3,4 % (frente al 4,4 % en septiembre) y en México al 3,6 % (frente al 3,8 %), mientras que subió en Colombia al 5,5 % (frente al 5,2 %).

En España se incrementó en una décima en octubre al 3,1 %, con lo que fue un mes más netamente superior a la del conjunto de la zona euro (2,1 %), debido sobre todo a los precios de la energía, que experimentaron un repunte en doce meses al 6,5 %, una décima más que en septiembre, mientras en la eurozona disminuyeron un 0,9 %.

La OCDE no ofreció una cifra global de inflación para todos los países miembros en octubre, ante la ausencia de datos para Estados Unidos. En septiembre había sido del 4,2 %, y la de Estados Unidos del 3 %.

Al margen de los países miembros, entre los grande emergentes, la inflación pasó al territorio positivo en China (0,2 % tras -0,3 % en septiembre), mientras que bajó en Brasil al 4,7 % (cinco décimas menos que el mes anterior) y en Argentina al 31,3 % (frente al 31,8 %). EFE

ac/lmpg/alf