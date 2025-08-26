Costa Rica tramita extradición a EE.UU. de un sirio requerido por tráfico de personas

2 minutos

San José, 26 ago (EFE).- Las autoridades de Costa Rica informaron este martes que comenzaron el proceso de extradición, a pedido de Estados Unidos, de un sirio de apellido Maklad como sospechoso del delito de tráfico de personas.

«Hemos llegado a formalizar la entrega de este terrorista a las autoridades de Interpol quienes se encargarán de hacer las gestiones para su extradición», dijo el director de Migración y Extranjera, Omer Badilla.

El sirio fue detenido en noviembre pasado cuando intentó ingresar a Costa Rica desde Panamá de manera irregular en el flujo migratorio que desde hace años recorre de sur a norte el continente americano en busca de llegar hasta Estados Unidos.

Badilla explicó que el sirio fue detectado mediante controles biométricos que permitieron determinar que está «vinculado a grupos terroristas en Oriente Medio», por lo cual fue ingresado desde noviembre a un centro de detención migratorio costarricense.

La oficina de Interpol en San José y el Organismo de Investigación Judicial costarricense (OIJ) indicaron en un comunicado que este martes el sirio fue entregado por la Dirección de Migración para que inicie su proceso de extradición a Estados Unidos.

La orden de captura había sido girada por un tribunal penal de Estados Unidos por el delito de tráfico de personas, por lo cual también existía una alerta internacional.

«Los agentes del OIJ procedieron con la aprehensión de este individuo, quien se encontraba recluido en el Centro de Aprehensión de Migración, debido a que aproximadamente ocho meses atrás fue detenido por su condición irregular migratoria», explica el comunicado.

El sospechoso se encuentra a las órdenes del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. EFE

dmm/rao/jrh