Costa Rica vence a Guatemala en arranque del Preolímpico de Concacaf

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Puebla (México), 24 jul (EFE).- Las selección de Costa Rica superó este viernes por 0-1 a Guatemala en el partido con el que inició el torneo Preolímpico de Concacaf que se realiza en Puebla al oriente de la capital mexicana.

El tanto del partido lo marcó Keyner Hernández.

Ambos equipos forman parte del grupo B del torneo, junto con México y Antigua y Barbuda, que reparte boletos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.

Los contendientes se enredaron en una intensa lucha en el medio campo en el inicio del partido.

Costa Rica fue el primero en crear peligro, al minuto 19, en una escapada de Kaden Farrier por la izquierda, quien llegó a fondo y cedió a la entrada al área chica para David Garro que apenas prolongó un balón que pasó en medio de las piernas del guardameta Álvaro Medrano y siguió su camino sobre la línea de meta sin encontrar a alguien que lo empujara a la red.

Sobre el minuto 30 el guatemalteco Emir Ponciano perdió la cabeza, previo a un saque de banda, encaró a Gabriel Sibaja y le dio un manotazo en el rostro, acción por la que el árbitro lo expulsó.

La dupla Farrier-Garro volvió a provocar peligro al 39. Kaden filtró el esférico a la entrada de David Garro, quien punteó el balón lejos del portero, pero apenas desviado del arco.

En el inicio del segundo tiempo, a pesar de tener un hombre menos, Omar Bolaños tuvo la oportunidad más clara para su causa en un error de Kenay Brenes, quien le regaló el balón, Bolaños sacó al portero y tiró a puerta, pero Brenes alcanzó a recuperar para salvar.

Costa Rica anotó el 0-1 al 78 con un potente disparo de media distancia de Keyner Hernández, recién ingresado, que entró pegado al poste derecho de la portería.

– Ficha técnica:

0. Guatemala: Álvaro Medrano; Emir Ponciano, Jonathan Arriaga, Diego Guerra, Christopher González; Yordi Aguilar (J. Pacay, m.69), Omar Bolaños (P. Arana, m.69), Selvin Sagastume, Julio Ramos (G. Pérez, m.63); Oscar de León (G. Sibaja, m.46), Marvin Ávila Jr.

Seleccionador: Sebastián Bini.

1. Costa Rica: Ian O’Rourke; Julián Espinoza, Kenay Brenes, Farbod Cordero y Walter Aguilar (E. Pérez, m.81); David Garro (E. Barley m.70), Emily Hernández, Dax Palmer, Kaden Farrier (K. Hernández m.63); Gabriel Sibaja (K. Estrada, m.63), Yerlan Sosa.

Seleccionador: Randall Row

Goles: 0-1, m.78: K. Hernández.

Arbitro: Adonis Carrasco, de República Dominicana. Amonestó a Ramos de Guatemala y a Cordero y Sibaja por Costa Rica. Expulsó a Ponciano de Guatemala.

Incidencias: Partido del torneo sub-20 de la Concacaf realizado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.EFE

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