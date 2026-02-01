Costa Rica vota para elegir presidente tras una campaña marcada por el tema de inseguridad

San José, 1 feb (EFE).- Los costarricenses participan este domingo en las elecciones generales para escoger a su presidente y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, tras una campaña política marcada por el asunto de la inseguridad relacionada al narcotráfico, catalogado por la población como el principal problema del país.

Las urnas abrieron este domingo a las 6.00 hora local (12.00 GMT) y estarán abiertas por 12 horas hasta las 18.00 hora local (00.00 GMT del lunes), para que los 3,7 millones de personas empadronadas decidan a los futuros gobernantes de este país centroamericano considerado como la democracia más estable de América Latina.

Durante la jornada estarán abiertas 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas en su mayoría en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos y en hogares de ancianos y otros sitios. EFE

