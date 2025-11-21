Costa Rica y Panamá destacan su trabajo contra la evasión fiscal y el narcotráfico

San José, 21 nov (EFE).- Costa Rica y Panamá destacaron este viernes el trabajo que realizan para luchar contra la evasión fiscal y el narcotráfico, y resaltaron las oportunidades comerciales y logísticas de las que disfrutan ambas naciones para promover el crecimiento económico.

Esas fueron las principales líneas esbozadas por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el panameño, José Raúl Mulino, después de una reunión bilateral llevada a cabo en el Teatro Nacional de San José, en la que abordaron diversos asuntos de la agenda común como el comercio, la migración y la lucha contra el crimen organizado.

«Hoy quiero que los costarricenses celebremos nuestro compromiso para fortalecer aún más nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, agrícolas, turísticas y de seguridad; para incorporarnos junto al mercado mundial del comercio y la logística», expresó Chaves en un discurso posterior a la reunión.

El mandatario costarricense se cuestionó «¿Cómo no podemos ganar juntos?», ya que a su juicio ambas naciones pueden ser «una potencia en la región».

Chaves también destacó el trabajo realizado por Mulino en el combate a la evasión fiscal, al lavado de dinero y al narcotráfico, y además alabó los planes panameños de inversión pública, por lo cual le condecoró con la Orden Nacional Juan Mora Fernández.

Por su parte, el mandatario panameño dijo que las relaciones bilaterales tienen una «trayectoria larga, de mucha historia» y un trabajo conjunto en diversas áreas «muy positivo».

«Tenemos una frontera próspera, cada vez más grande, más comercialmente integrada por nuestros dos países, donde se combate el crimen organizado, el contrabando, el lavado y el narcotráfico de común acuerdo entre los dos países y eso es muy favorable», declaró Mulino.

Mulino estuvo acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y sus ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario), entre otros funcionarios.

Tras la reunión presidencial, las delegaciones celebraron una reunión ampliada para abordar la agenda bilateral.

Chaves visitó Panamá en agosto de 2024 para reunirse con Mulino, en un encuentro que estuvo marcado por asuntos de comercio internacional con la idea de que las economías de sus países deben ser complementarias para aumentar la competitividad.0

En 2024 el intercambio comercial ascendió a 1159 millones de dólares, de los cuales 666 millones correspondió a exportaciones costarricenses y 493 millones a exportaciones panameñas, según datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. EFE

