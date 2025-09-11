Costa se congratula de mejores relaciones de vecindad entre Eslovaquia y Ucrania

3 minutos

Praga, 11 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, valoró positivamente este jueves lo que considera una mejora en las relaciones de vecindad entre Ucrania y Eslovaquia tras el encuentro del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que tuvo lugar el pasado viernes.

«Doy la bienvenida a esta nueva relación, basada en buenas relaciones de vecindad, un apoyo al alto el fuego no amenazado, una paz justa y la perspectiva europea», declaró Costa en rueda de prensa en Bratislava tras reunirse con Fico.

Costa se refirió a la entrevista que mantuvieron Zelenski y Fico en Úzhgorod, la ciudad ucraniana más occidental, que ha supuesto un salto cualitativo en las relaciones bilaterales, abiertas ahora a un consejo de ministros conjunto que se celebrará el próximo el 20 de octubre en Eslovaquia.

La llegada al poder de Fico al frente de una coalición de populistas de izquierda y ultranacionalistas en otoño de 2023, en plena guerra de Ucrania, supuso un enfriamiento en las relaciones entre Kiev y Bratislava, ya que una de las primeras medidas de ese Ejecutivo eslovaco fue retirar la ayuda militar al país invadido.

Las discrepancias manifiestas desde la invasión rusa fueron en aumento, hasta el punto de que Fico llegó a decir que Ucrania «es en parte responsable» de la agresión rusa.

La decisión de Ucrania de cortar, desde enero de este año, el suministro de gas ruso que pasaba en tránsito por su territorio hacia Europa central ha intensificado las tensiones, ya que afecta a la seguridad energética de Eslovaquia, país que no ha diversificado las fuentes del suministro de este combustible, como han hecho otros para reducir su dependencia de rusia.

Por su parte, Fico manifestó a Costa su decepción por el papel que está desempeñando la Unión Europea (UE) en la guerra de Ucrania, reiterando su rechazo a la entrega de armas a Kiev.

«La UE puede jugar en el proceso de paz un papel más importante que hasta ahora», afirmó el mandatario eslovaco, y expresó su deseo de que «la UE dedique la misma energía al proceso de paz como a la ayuda militar a Ucrania».

«Una prioridad de mi gobierno es la paz, no la continuación de la guerra ni del apoyo militar a Ucrania”, insistió Fico, único mandatario de la UE que asistió al desfile militar en conmemoración del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico, celebrado la semana pasada en Pekín.

«La paz sin defensa es una ilusión y por eso necesitamos ahora invertir más en nuestra propia defensa», le respondió Costa, aludiendo a una de las prioridades del futuro presupuesto comunitario.

«Defensa y capacidad competitiva para asegurar la fortaleza y prosperidad futura», resumió el político portugués las prioridades en el próximo marco financiero plurianual.

La visita a Bratislava de Costa es parte de una gira que lo ha llevado a Eslovenia, Croacia, Austria, Rumania, Bulgaria y la República Checa, centrada en los principales temas del próximo Consejo Europeo, el marco financiero plurianual, las prioridades de la Unión y la coyuntura geopolítica. EFE

