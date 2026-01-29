Costa se reúne con el presidente de Vietnam para estudiar nuevas líneas de cooperación

2 minutos

Bangkok, 29 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunió este jueves en Hanói con el presidente vietnamita, Luong Cuong, con el objetivo de estudiar nuevas líneas de cooperación entre el bloque europeo y el país asiático, una de las economías más dinámicas de Asia.

Costa, quien inició la víspera su visita de dos días a Vietnam, fue recibido esta mañana en una formal ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial de Hanói, antes de la reunión privada entre ambos representantes.

La conversación entre el europeo y el vietnamita tiene previsto «evaluar los resultados de la cooperación anterior entre ambas partes y proponer líneas de cooperación futura», apunta el portal del gobierno vietnamita.

El presidente del Consejo Europeo tiene programado reunirse hoy con el máximo líder del país, To Lam, reelegido la semana pasada como secretario del Partido Comunista para los próximos cinco años.

Costa defendió el miércoles la importancia del multilateralismo frente a «las prácticas de comercio coercitivas», en una gira asiática que ha incluido India, con el que Bruselas alcanzó el martes un acuerdo de libre comercio.

«En un mundo plagado de rivalidades geopolíticas, prácticas de comercio coercitivas y desafíos a la soberanía y al derecho internacional, el multilateralismo no es un ideal abstracto, sino una necesidad práctica», dijo el portugués en un comentario publicado en la cuenta en Facebook de la delegación europea en Vietnam.

Es la primera visita de Costa a Vietnam desde que asumió la presidencia del Consejo Europeo en 2024, aunque ya expresó en mayo pasado durante una conversación telefónica con Lam que la relación «merece elevarse a un nuevo nivel».

Tanto Costa como Lam han adelantado su intención de elevar las relaciones al nivel de asociación estratégica, el máximo, y fortalecer la cooperación bilateral, cuyo comercio superó en diciembre pasado los 66.800 millones de dólares, un aumento interanual del 6,6 %.

Se espera que ambas partes firmen acuerdos, con el foco puesto en principio en áreas como los semiconductores o tierras raras, minerales estratégicos cuya producción y procesamiento es prácticamente monopolizado por Pekín. EFE

nc/pav/sbb