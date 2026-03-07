Costa tacha de «inaceptables» los últimos ataques de Rusia a la infraestructura ucraniana

2 minutos

Bruselas, 7 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó este sábado como «inaceptable» la última oleada de ataques rusos a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania, que esta madrugada causaron siete muertos en la ciudad nororiental de Járkov.

«Anoche, Rusia lanzó otro ataque a gran escala contra el sistema energético y la infraestructura civil de Ucrania. Estos ataques sistemáticos y deliberados contra la población civil son inaceptables. Atacar la infraestructura energética es un intento cínico de aterrorizar al pueblo ucraniano», señaló Costa en una publicación en sus redes sociales.

El político portugués recordó además que la Unión Europea (UE) «apoya firmemente a Ucrania» y que, junto a sus socios internacionales, seguirán «apoyando la reparación, reconstrucción y protección del sistema energético ucraniano».

«La agresión rusa no prevalecerá. Apoyamos todos los esfuerzos por lograr una paz integral, justa y duradera para Ucrania», añadió.

Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en Járkov, según confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Zelenski indicó que Rusia lanzó 29 misiles, casi la mitad de ellos balísticos, y 480 drones, en su mayoría shahed, contra Ucrania.

Sus objetivos fueron las infraestructuras energéticas de Kiev, las regiones de Jmelnitski y Chernivtsi, y las vías férreas de la región de Zhitomir, añadió, y señaló que se registraron daños además en las regiones de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinitsia, Odesa, Poltava, Sumi y Cherkasi. EFE

mas/llb