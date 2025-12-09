Costa ve «muy cerca» un acuerdo para ayudar a Ucrania con activos rusos inmovilizados

2 minutos

Dublín, 9 dic (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reiteró este martes que la Unión Europea (UE) trabaja en «todos los frentes» para acabar con la guerra en Ucrania y que está «muy cerca» de cerrar un acuerdo para financiar a Kiev con el uso de activos rusos inmovilizados

El dirigente comunitario efectuó esas declaraciones en una comparecencia en Dublín con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, para analizar las prioridades del Gobierno de la isla cuando asuma la presidencia europea durante el segundo semestre de 2026.

«En este momento de crecientes tensiones globales, nunca ha sido más crucial garantizar la seguridad de Europa y fortalecer nuestra preparación para la defensa», señaló Costa, quien recordó que la protección del continente pasa por el apoyo a Ucrania.

«Trabajamos en todos los frentes para detener la guerra de agresión de Rusia, detener las matanzas y lograr una paz justa y duradera para el pueblo ucraniano. Nuestro compromiso para apoyar a Ucrania en la construcción de un futuro próspero como Estado miembro de la Unión Europea es inquebrantable», dijo Costa.

El presidente del Consejo aseguró que el bloque sigue ayudando a Kiev mediante esfuerzos diplomáticos, sanciones, garantías de seguridad y apoyo financiero.

«Ya sea en guerra o en paz, Ucrania necesitará un apoyo sustancial», insistió Costa, al tiempo que avanzó que se darán pasos al respecto en la cumbre del Consejo Europeo de la próxima semana, después de que la Comisión Europea ha presentado propuestas concretas para poner en práctica ese compromiso y proporcionar el apoyo necesario durante los próximos dos años.

«Tras considerar varias opciones, ahora nos centramos en diseñar un préstamo de reparación para Ucrania basado en los activos rusos inmovilizados», detalló Costa, quien reconoció la importancia de que esta medida cuente con el apoyo «de todos los Estados miembros, o al menos que obtenga el mayor apoyo posible», en referencia a los recelos de algunos socios como Bélgica.

El Ejecutivo comunitario propuso la pasada semana dos vías para financiar la ayuda a Ucrania en los próximos años: un préstamo con el efectivo asociado a los activos rusos inmovilizados por las sanciones y la emisión de deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto de la UE.

En este sentido, Martin coincidió con Costa sobre la necesidad de que la UE «sega aumentando la presión» sobre Rusia hasta que ponga fin a su «guerra injustificable» contra Ucrania, y eso, subrayó, «incluye apoyo financiero». EFE

