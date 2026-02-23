Costa y Allamand abordan las «ambiciones compartidas» de Europa, Latinoamérica y el Caribe

2 minutos

Bruselas, 23 feb (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, abordaron este lunes en una reunión en Bruselas los retos globales y las «ambiciones compartidas» entre Europa, América Latina y el Caribe, según explicó Costa a través de una red social.

«Ahora más que nunca debemos comprometernos con la cooperación internacional para afrontar los desafíos globales. Fue un placer reunirme con Andrés Allamand, secretario general de la (Secretaría General Iberoamericana) SEGIB, y conversar sobre las ambiciones compartidas entre Europa, América Latina y el Caribe», dijo el presidente del Consejo Europeo.

El político portugués añadió que la cumbre iberoamericana que se celebrará el próximo noviembre en Madrid «será una excelente oportunidad para celebrar tres décadas de diálogo de alto nivel y definir nuestras prioridades para el próximo ciclo».

Allamand participó este lunes en la inauguración en el Parlamento Europeo del seminario de alto nivel «América Latina entre Trump y China, ¿hay lugar para la Unión Europea?», con una charla en torno al multilateralismo, la reciente cumbre CELAC-UE y la próxima cumbre iberoamericana.

La SEGIB ya trabaja en la organización de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026.

España asumió en noviembre de 2024, al terminar la última cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador), el reto de recomponer estos encuentros iberoamericanos de máximo nivel, que tienen ahora carácter bienal.

La cita ecuatoriana estuvo marcada por el número más alto de ausencias de la historia de este foro y la imposibilidad de alcanzar un consenso para adoptar una declaración final, debido a las posturas antagónicas de Argentina y Cuba. EFE

mb/rja/jgb