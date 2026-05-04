Costa y Pashinián ven como «histórica» la cumbre de la CPE por la presencia de Canadá

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Ereván, 4 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, describieron este lunes como «histórica» la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), en gran medida, por la presencia por primera vez de un país que no pertenece al continente, Canadá.

«¡Bienvenido Mark! (…), aquí estás entre amigos», dijo Costa al intervenir en el plenario que se celebra en Ereván, en alusión al primer ministro canadiense, Mark Carney.

Costa subrayó que Canadá es «un socio cercano» de la Unión, ya que comparte su «visión global de la seguridad» y quiere construir con Bruselas «un orden internacional basado en principios y anclado en el derecho internacional y humanitario».

«Canadá es un campeón del multilateralismo con las Naciones Unidas en su corazón», señaló.

También destacó el hecho de que la CPE se reúna «por primera vez en el Cáucaso sur, porque coloca a Armenia en el corazón de Europa» y por el avanzado proceso de normalización entre armenios y azerbaiyanos tras la firma de un preacuerdo de paz el pasado año en la Casa Blanca.

Además de recordar la mejoría de relaciones entre armenios y turcos, enfatizó la importancia de «fortalecer la democracia armenia y luchar contra interferencia externa y desinformación» en vísperas de las elecciones legislativas del 7 de junio, en las que Pashinián buscará la reelección contra la voluntad de Rusia.

De hecho, alabó a Pashinián por «sus valientes decisiones políticas que han llevado a Armenia más cerca de la Unión Europea» y expresó su confianza en que la cumbre sea «un catalizador en apoyo de Ucrania, Moldavia y Armenia».

Por su parte, Pashinián destacó que «ya hace dos años» que no se producen víctimas mortales debido a disparos y escaramuzas en la frontera con Azerbaiyán.

Además, destacó que es la «primera vez» que un presidente azerbaiyano, en este caso Ilham Aliyev, participa en un evento en territorio armenio, aunque sea por vídeoconferencia.

También destacó que es la primera vez que pisa suelo armenio un vicepresidente turco, al igual que ocurre con otros mandatarios que asisten en la cumbre, como el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

El Complejo Karen Demirchián acoge este lunes una cumbre a la que han acudido representantes de 48 países del continente, además de Canadá y los jefes de la OTAN, el Parlamento Europeo, la OSCE y el Consejo de Europa.

Prácticamente todos los países europeos menos Rusia y su aliada Bielorrusia pertenecen al grupo. En esta ocasión el lema de la reunión es «Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa».

La UE, que celebrará el martes la primera cumbre bilateral con Armenia, ha seguido adelante con sus planes de reunirse en la capital armenia pese al estallido de la guerra en la vecina Irán, ya que Teherán mantiene buenas relaciones con Ereván.EFE

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