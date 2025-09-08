Costa y primer ministro sueco coinciden en aumentar presión contra Rusia con más sanciones

(Actualiza con declaraciones tras el encuentro entre Costa y el primer ministro finlandés)

Copenhague, 8 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, coincidió este lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia con más sanciones.

«Suecia ha sido un firme y constante defensor de Ucrania y de la unidad de la Unión Europea (UE) frente a la agresión rusa. Coincidimos en la necesidad de avanzar con un aumento de la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones», escribió Costa tras reunirse en Estocolmo con Kristersson.

Tanto Costa como Kristersson condenaron la víspera el mayor ataque aéreo de Rusia desde el inicio de la guerra contra Ucrania, que causó cinco muertos en todo el país y decenas de heridos y en el que fue alcanzado la sede del Gobierno ucraniano en Kiev.

El primer ministro sueco señaló en la red social X que Estocolmo continuará su apoyo a Ucrania y aumentará la presión sobre Rusia.

«Las nuevas sanciones, incluido un decimonoveno paquete de la UE, deben golpear aún más profundamente la economía de guerra rusa para maximizar la presión», sostuvo.

Costa había escrito en la misma red social sobre el ataque ruso con más de 800 drones y más de una docena de misiles que «hablar de paz mientras se intensifican los bombardeos y se atacan edificios gubernamentales y hogares» es «la versión de ‘paz’ de (el presidente ruso, Vladímir) Putin».

«Debemos mantener el rumbo: reforzar las defensas de Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones adicionales, en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios», escribió.

Costa, que viajó a Suecia procedente de Finlandia en el marco de la segunda parte de su gira por los países comunitarios, indicó tras reunirse con Kristersson que ambos también abordaron la cooperación europea en materia de seguridad interior y defensa, así como la necesidad de reforzar la competitividad de Europa, que son «dos caras de la misma moneda».

En Helsinki, Costa subrayó junto al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, que la defensa debe ser ante la amenaza rusa una de las prioridades de la UE y una prioridad que debe apoyarse en la solidaridad de la Unión.

Costa también recordó que las capacidades defensivas no aumentan sólo con un mayor gasto sino con una mejor inversión.

El presidente del Consejo Europeo se refirió a la seguridad y la defensa como un área que precisa un «esfuerzo común» entre los miembros de la Unión ante el primer ministro de Finlandia, país al que el portugués definió como una nación en la «primera línea» defensiva de Europa.

«La semana que viene contaremos más de 1.300 días de agresión de guerra de agresión rusa contra Ucrania; 1.300 también es la cifra de kilómetros de vuestra frontera con Rusia», pero «Finlandia, por su geografía y por su historia, es muy consciente de la amenaza rusa, que no sólo amenaza a Finlandia, sino a todos los países europeos», dijo Costa junto a Orpo. EFE

