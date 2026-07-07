Costa y Von der Leyen recalcan que los europeos están cumpliendo compromisos con la OTAN

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Ankara, 7 jul (EFE).- Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizaron este martes desde la cumbre de la OTAN en Ankara que los aliados de la Unión Europea «están cumpliendo» sus compromisos con la Alianza Atlántica.

«Nuestros Estados miembros, como usted reconoce, están cumpliendo sus compromisos, y Europa está asumiendo una mayor responsabilidad en nuestra propia defensa», indicó Costa en unas breves declaraciones junto a Von der Leyen tras ser recibido por Rutte.

En cualquier caso, el político portugués dejó claro que ahora la Unión Europea (UE) «debe seguir adelante».

«Lo que los ciudadanos europeos esperan de esta cumbre de Ankara es un mensaje claro de que podemos seguir contando con la OTAN para nuestra propia defensa y también para nuestra disuasión, basada en la sólida relación transatlántica», recalcó.

En la misma línea, Von der Leyen dejó claro que «una Europa fuerte es una OTAN fuerte» y que están «decididos a subsanar las carencias que observamos en la capacidad de defensa».

Para ello, aseguró, Bruselas ha movilizado 800.000 millones de euros hasta 2030 para invertir en una «base industrial de defensa sólida».

«No solo queremos una base industrial de defensa sólida, sino que también queremos más colaboraciones conjuntas con Ucrania, ya que cuentan con una gran capacidad de innovación y experiencia en el campo de batalla», aseguró.

Al mismo tiempo, defendió realizar «más adquisiciones conjuntas dentro de la Unión Europea, porque esto significa interoperabilidad».

Rutte, por su parte, aseguró que «la cooperación entre la UE y la OTAN no podría ser mejor».

«La OTAN se ocupa de las capacidades, las normas y el mando y control y, básicamente, todo lo demás lo gestiona la Unión Europea», resumió.

En concreto, se refirió a la resiliencia, las infraestructuras y la base industrial, pero también a los fondos. EFE

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