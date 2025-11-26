Costarricense Roberto Cambronero gana en España el premio de Novela Fundación Mediterráneo

3 minutos

Murcia (España), 26 nov (EFE).- El escritor costarricense Roberto Cambronero fue reconocido este miércoles con el premio de novela Fundación Mediterráneo, dotado con 20.000 euros, por su obra ‘El higo del Edén’, informó la organización del certamen literario que se celebra en la ciudad de Murcia, en el sureste de España.

El jurado, presidido por el catedrático Francisco Florit e integrado por las académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez, junto con el editor Manuel Borrás, valoró «la fuerza literaria de una novela que combina una mirada personal con la construcción de un universo propio, donde conviven tradición e imaginación».

Según Florit, «‘El higo del Edén’ despliega un universo donde conviven la superstición, la violencia y los instintos más primitivos, escrito con ingenio, libertad y una poderosa capacidad descriptiva».

Cambronero, desde San José, expresó su satisfacción por el reconocimiento y señaló que su obra representa la culminación de una inquietud literaria que ha ido madurando desde su infancia.

El autor explicó que la novela surge del deseo de explorar cómo los mitos y las creencias influyen en la vida de las personas y moldean las decisiones de una comunidad frente a lo desconocido.

Las juradas Soledad Puértolas y Clara Sánchez destacaron la madurez del autor y la fuerza narrativa de la obra.

Puértolas señaló la capacidad de Cambronero para construir personajes llenos de vida y situarlos en un mundo marcado por la incertidumbre, mientras que Sánchez destacó la originalidad y la manera en que la novela explora los conflictos humanos desde una mirada literaria irrepetible.

‘El higo del Edén’ combina lo sagrado, lo mítico y lo cotidiano en un universo donde un hallazgo extraordinario desestabiliza la vida de una comunidad y cuestiona su orden moral.

La novela despliega una prosa densa y sensorial, construyendo un imaginario literario lleno de matices y personajes que emergen entre supersticiones, pestes y prodigios, abordando de manera profunda la naturaleza humana y la creación de mitos.

Roberto Cambronero, nacido en 1995 en San José, es autor de novelas y obras de teatro y ha recibido previamente premios como el UNA Palabra en dramaturgia y el accésit del premio Luis Ferrero Acosta en narrativa breve.

El libro del joven costarricense será publicado por la editorial Pre-Textos con una tirada inicial de 800 ejemplares, además del premio económico de 20.000 euros.

La tercera edición de este premio, convocado además de por la citada fundación por la Universidad de Murcia, premió a Cambronero entre 1.263 originales de 41 nacionalidades diferentes. EFE

bc/ime/lar