¿Cómo gastan los suizos su dinero? Kai Reusser 21 de noviembre de 2018 - 08:00 Los hogares suizos cuentan con un ingreso mensual promedio de 7 124 francos, tras liquidar los 2 909 francos de las facturas inevitables de impuestos, cotizaciones sociales y seguros de salud, según la Oficina Suiza de Estadística. Los gastos fijos con un mayor margen de elección también hacen mella en el presupuesto familiar, según datos de 2016. El alojamiento y las facturas de la energía ascienden a una media de 14,7% del total de los ingresos (1 476 francos), mientras que el transporte a 7,7% y la alimentación a 6,3%. Tras liquidar las facturas y pagarse unos pequeños lujos -106 francos en alcohol y tabaco, 584 francos en vacaciones- las familias promedio pueden ahorrar 1 551 francos. Sin embargo, en los hogares en los que ingresan menos de 5 000 francos mensuales no puede haber ahorro y a menudo se gasta más de lo que se gana. Empero, esta estadística está sesgada por la proporción relativamente alta de hogares de jubilados (61%) en el grupo de ingresos que paga parte de sus gastos con sus ahorros.