Cotrim de Figueiredo, el candidato improbable en Portugal, que pide el apoyo del Gobierno

4 minutos

Lisboa, 14 ene (EFE).- El liberal João Cotrim de Figueiredo sorprendió este miércoles al pedir el apoyo del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), tras situarse en las últimas encuestas como el tercer candidato con más posibilidades en las elecciones presidenciales del domingo, que podrían tener una segunda vuelta si ningún aspirante logra más de la mitad de los votos.

Los sondeos de los últimos días reflejan un aumento de su popularidad entre los electores que le ha puesto tercero, después del exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura.

La más reciente encuesta, realizada por el centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada anoche, apunta que Ventura recabaría este domingo el 24 % de los votos, por delante de Seguro, con el 23 %, y Cotrim de Figueiredo, con el 19 % y respaldado por Iniciativa Liberal (IL).

El eurodiputado, de 64 años nacido en Lisboa, estaría por delante de otros aspirantes que partían como favoritos: el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, apoyado por Montenegro. Estos dos, según el sondeo, estarían empatados con el 14 % de los sufragios.

El liberal ha avanzado puestos después de que en la última semana salieran a la luz de acusaciones contra él en las redes sociales de acoso sexual por parte de una exasesora, que el político asegura que son falsas.

El lunes fue el día de su metedura de pata, cuando admitió que si no pasa a una segunda vuelta, no descarta votar a Ventura, unas declaraciones que ocasionaron tal revuelo que tuvo que retirarlas a las pocas horas.

«No sé lo que se me pasó por la cabeza», lamentó con cara compungida a los periodistas un día después.

Ha sido este miércoles, tras la encuesta del CESOP, que Cotrim de Figueiredo ha solicitado el apoyo de Montenegro.

Licenciado en Economía por la London School of Economics and Political Science y con un MBA de la Universidad Nova de Lisboa, acumula cargos de responsabilidad en varias entidades: fue director general del canal televisivo portugués TVI, presidente ejecutivo de Compal y de Nutricafés y presidente del consejo de administración de Privado Holding, entre otros.

Además, en 2013 fue nombrado presidente de Turismo de Portugal, a propuesta del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho (2011-2015).

Su carrera política comenzó hace relativamente poco: En 2019 se convirtió en diputado único del partido Iniciativa Liberal (IL), que daba sus primeros pasos en Portugal. Fue reelegido parlamentario en las legislativas de 2022.

Entre 2019 y 2023 fue además presidente de IL, y en 2024 pasó a ser eurodiputado y posteriormente vicepresidente del grupo Renew Europe.

Durante su campaña presidencial, ha asegurado que, si es elegido presidente, se compromete a «ser un aliado del Gobierno» y a ofrecerle respaldo político, siempre que el Ejecutivo de Montenegro acepte impulsar «cambios sustanciales» en las áreas de sanidad, economía y seguridad social.

Asimismo, ha explicado que valorizar la cultura, el conocimiento y el crecimiento son las bases de su candidatura, y que, si gana, buscará reforzar el prestigio de las instituciones democráticas, promover el diálogo y mostrará al mundo «el potencial de Portugal».

El domingo Portugal celebra elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa. Si ningún aspirante logra más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos que queden primeros en el plazo de 21 días. EFE

