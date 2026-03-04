The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Coudet elogia a Gallardo y admite que la situación de River no es fácil

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- Eduardo Coudet aseguró este miércoles que su tarea como nuevo técnico del River Plate «no es fácil» porque reemplaza «al entrenador más ganador en la historia del club», Marcelo Gallardo, en una conferencia de prensa tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

«No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle sus palabras. No es algo que me ponga feliz”, aseguró Coudet.

‘Chacho’ Coudet, de 51 años, concretó su desvinculación del Alavés de España, al que dirige desde diciembre de 2024 y arribó esta mañana a Argentina tras la renuncia de Gallardo. EFE

lgu/erm/gbf

(video) (foto) (directo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR