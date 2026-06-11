Coupang recibe una multa récord de 354 millones de euros por filtración masiva de datos

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Seúl, 11 jun (EFE).- La autoridad reguladora de Corea del Sur sancionó este jueves a la compañía Coupang por 624.700 millones de wones (unos 354 millones de euros), la mayor multa por una sola filtración de datos del país, tras la divulgación no autorizada de información de casi 40 millones de clientes.

«Este incidente no se debió a un método de hackeo avanzado, sino a la falta de un sistema básico de gestión de seguridad y a una negligencia en la administración», declaró Song Kyung-hee, presidenta de la Comisión de Protección de Información (PIPC, por sus siglas en inglés).

El organismo anunció la sanción histórica a la firma, que deberá hacerse responsable de la mayor multa impuesta por una filtración de datos a una compañía surcoreana, que dejó al descubierto la información personal de 37,5 millones de personas, según informó la PIPC.

Coupang, según declaró Song, borró manualmente unos cinco meses de registros de acceso a la aplicación y no detuvo su política de eliminación automática, lo que también entorpeció la investigación.

En total, la firma fue multada por valor de 423.580 millones de wones (unos 240,29 millones de euros), además de una multa de 201.160 millones de wones (alrededor de 114 millones de euros) por la recopilación no autorizada de datos de los usuarios, de acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap.

Además, su empresa filial de logística Coupang Fulfillment Services también fue multada por 248 millones de wones (140.716 de euros) por diversas violaciones de la privacidad.

La sanción llega seis meses después de que la empresa de comercio electrónico surcoreana notificara el pasado noviembre sobre un incidente de seguridad, que puso al descubierto nombres, teléfonos y direcciones de envío de millones de ciudadanos surcoreanos.

Esta multa es la mayor registrada por una filtración de datos en el país, superando a la compañía surcoreana SK Telecom, que fue sancionada con 134.800 millones de wones (76,5 millones de euros) el pasado año. EFE

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