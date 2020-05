(it)

Le parlement reprend ses droits et entend peser dans la sortie de crise du coronavirus

Parliament resumes its role as political watchdog

El Parlamento suizo se reúne en sesión extraordinaria 04 de mayo de 2020 - 10:58 La pandemia de coronavirus obligó al Parlamento suizo a suspender sus actividades durante varias semanas. La legislatura logró reorganizarse y se reúne desde este lunes en sesión especial de Covid-19 en la sala de exposiciones de la ciudad de Berna. La reubicación a un espacio más grande que el Palacio Federal fue necesaria para cumplir con las normas de higiene y distancia social. En la apertura de la sesión, la presidenta de la cámara baja, Isabelle Moret, así como la presidenta de la Confederación, Simonetta Sommaruga, rindieron homenaje a las víctimas del coronavirus y sus familias. Pidieron un diálogo constructivo entre el Legislativo y el Ejecutivo, para ayudar a Suiza a salir de la crisis y fortalecerla. El Parlamento examinará y complementará las decisiones de emergencia tomadas en las últimas semanas por el Gobierno. Los elementos más controvertidos son el apoyo financiero para las aerolíneas, la solicitud para rastrear a los pacientes de COVID-19, la ayuda a las guarderías y los medios de comunicación, así como la prohibición de pagar dividendos a las empresas que se benefician del desempleo parcial.