Coronavirus: la situazione in Svizzera

(it)

Coronavirus: ruée dans les magasins de bricolage et de jardinage

Coronavirus: the situation in Switzerland

Coronavirus: die Situation in der Schweiz

Agregó que no será posible reducir el adeudo rápidamente sin implementar drásticos recortes de gastos en los próximos años, a pesar de un mecanismo de reducción de la deuda, conocido como freno de la deuda.

Finance minister eyes central bank surplus to reduce expected debts

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Sugieren usar superávit de banco central para reducir adeudo 29 de abril de 2020 - 12:22 El ministro suizo de Finanzas, Ueli Maurer, propone que el banco central del país contribuya a la reducción de la deuda causada por la pandemia del coronavirus. “Sugiero que el Banco Nacional de Suiza destine dinero del superávit anual para reducir las deudas relacionadas con el coronavirus”, señaló en declaraciones publicadas este miércoles por el periódico Neue Zürcher Zeitung. Es probable que la nueva deuda aumente este año a un monto de entre 30 000 millones y 50 000 millones, indicó Maurer recientemente. Agregó que no será posible reducir el adeudo rápidamente sin implementar drásticos recortes de gastos en los próximos años, a pesar de un mecanismo de reducción de la deuda, conocido como freno de la deuda. Maurer dijo que la venta de licencias de teléfonos móviles también podría generar unos pocos cientos de millones de francos en ingresos. El Gobierno suizo ha revisado su pronóstico económico debido a la pandemia del coronavirus. Las predicciones han sido revisadas recientemente a la baja y el Gobierno espera la peor recesión en 45 años.