Con vuelo desde Áfica concluye histórica repatriación 30 de abril de 2020 - 14:23 El histórico esfuerzo de repatriación de Suiza en respuesta a la pandemia de coronavirus llegó a su fin con el último grupo de pasajeros procedentes de África occidental. A bordo de un vuelo de Helvetic Airways, organizado por el Ministerio suizo de Exteriores, volvieron a casa 100 viajeros de Ghana, Costa de Marfil y Burkina Faso. El avión aterrizó en Zúrich el miércoles por la noche. Los ocho miembros de la tripulación, tres pilotos, cuatro tripulantes de cabina y un mecánico se ofrecieron como voluntarios para completar la misión especial. El vuelo marca el final de la operación #flyinghome, la mayor campaña de repatriación en la historia de Suiza, que comenzó el 22 de marzo a medida que disminuyeron los viajes internacionales a causa del coronavirus. La operación repatrió a 7 200 personas desde diferentes partes todo el mundo: 4 100 ciudadanos suizos y 3 100 nacionales de otros países. Dos tercios de los no suizos eran europeos. Otros 1 500 ciudadanos suizos regresaron a sus hogares en vuelos organizados por otros países.