“Durante la última crisis, la tasa de desempleo en Suiza habría sido 0,5 puntos porcentuales más alta si no se hubiera utilizado esta herramienta”, señala Michael Siegenthaler, jefe de la sección de Mercado Laboral Suizo de KOFEnlace externo . En la crisis actual, en la que veinte veces más empresas han recurrido al desempleo parcial, se puede estimar que la tasa de desempleo ya habría alcanzado el 10% si no tuviéramos este instrumento”

Esta opinión no es compartida por la mayoría del Consejo Nacional, que recordó que la Confederación aportará 6 000 millones de francos al seguro de desempleoEnlace externo para evitar un aumento de las cotizaciones debido a la crisis. “Las empresas se beneficiarán con este dinero, por lo que está justificado que a cambio renuncien al pago de dividendos”, declaró Mattea Meyer.

Para la Unión Patronal Suiza ( UPSEnlace externo ), esa prohibición del pago de dividendos sería una intrusión del Estado en el funcionamiento de las empresas y un atropello a la libertad económica garantizada por la Constitución. “Este enfoque va en contra del objetivo del desempleo parcial, que es preservar los puestos de trabajo, ya que podría conducir a despidos”, explicó Marco Taddei, responsable de la UPS en la Suiza francófona. Y la reducción del horario laboral no es un subsidio, sino una póliza de seguro. Las empresas han cotizado, no se trata de un regalo”.

Para la mayoría del Consejo Nacional, la salida de la crisis solamente es posible si todos contribuyen. “En estos tiempos difíciles, socializar las pérdidas mientras se privatizan las ganancias nos parece indecente”, dijo la diputada socialista Mattea Meyer. “El desempleo parcial no debe ser utilizado para asegurar ganancias privadas”, añadió.

No hay nuevas limitaciones para las empresas suizas que recurren al desempleo parcial en estos tiempos de crisis por el coronavirus. La cámara baja del Parlamento quería prohibirles el pago de dividendos, pero la cámara alta enterró definitivamente esa propuesta.

Desempleo parcial no excluye dividendos Marie Vuilleumier 07 de mayo de 2020 - 14:15 No hay nuevas limitaciones para las empresas suizas que recurren al desempleo parcial en estos tiempos de crisis por el coronavirus. La cámara baja del Parlamento quería prohibirles el pago de dividendos, pero la cámara alta enterró definitivamente esa propuesta. La crisis económica provocada por la pandemia ha llevado a las empresas suizas a recurrir masivamente al desempleo parcial. Alrededor de 1 900 millones de trabajadores sufren actualmente una reducción de sus horas de trabajo, lo que representa un tercio de la población activa del país. En ese contexto, el pago de dividendos por parte de las empresas que se benefician del desempleo parcial ha conmocionado a muchos parlamentarios, que se reúnen esta semana en Berna en una sesión especial de COVID-19. Una moción fue aceptada el martes por el Consejo Nacional (cámara baja), por 93 votos a favor, 88 en contra y 11 abstenciones, para prohibir a las empresas que reciben indemnizaciones por reducción de horas de trabajo el pago de dividendos durante el año en curso y el próximo. Pero el Consejo de Estados (cámara alta) enterró definitivamente el miércoles esa idea por 31 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Para la mayoría del Consejo Nacional, la salida de la crisis solamente es posible si todos contribuyen. “En estos tiempos difíciles, socializar las pérdidas mientras se privatizan las ganancias nos parece indecente”, dijo la diputada socialista Mattea Meyer. “El desempleo parcial no debe ser utilizado para asegurar ganancias privadas”, añadió. Fuertes reacciones del sector económico La votación en la cámara baja causó un tsunami en los círculos empresariales que presionaron a la cámara alta para corregir la decisión. “Nos vimos sumergidos en una ola de reacciones de las organizaciones patronales”, reveló el senador socialista Paul Rechsteiner. “En estos tiempos difíciles, socializar las pérdidas mientras se privatizan las ganancias, parece indecente” Mattea Meyer, PS Para la Unión Patronal Suiza (UPS), esa prohibición del pago de dividendos sería una intrusión del Estado en el funcionamiento de las empresas y un atropello a la libertad económica garantizada por la Constitución. “Este enfoque va en contra del objetivo del desempleo parcial, que es preservar los puestos de trabajo, ya que podría conducir a despidos”, explicó Marco Taddei, responsable de la UPS en la Suiza francófona. Y la reducción del horario laboral no es un subsidio, sino una póliza de seguro. Las empresas han cotizado, no se trata de un regalo”. Esta opinión no es compartida por la mayoría del Consejo Nacional, que recordó que la Confederación aportará 6 000 millones de francos al seguro de desempleo para evitar un aumento de las cotizaciones debido a la crisis. “Las empresas se beneficiarán con este dinero, por lo que está justificado que a cambio renuncien al pago de dividendos”, declaró Mattea Meyer. Buenos resultados con dividendos Entre las grandes empresas que han decidido pagar dividendos al tiempo que se benefician con el desempleo parcial se encuentran el fabricante de cemento LafargeHolcim, el grupo de relojería Swatch y el proveedor de equipo automovilístico Georg Fisher. Los tres nos indicaron que se basaron en los buenos resultados de 2019 para decidir remunerar a sus accionistas, a pesar de todo. El Grupo Swatch precisó que los dividendos fueron reducidos en un 30% con respecto a 2018, “en virtud de un principio elemental de prudencia en relación con los medios financieros de la empresa”. LafargeHolcim añadió que había logrado reducir sus costos fijos durante la crisis y que, por lo tanto, había recurrido poco al desempleo parcial. “Este enfoque va en contra del objetivo del desempleo parcial que es preservar los puestos de trabajo, ya que podría conducir a despidos” Marco Taddei, UPS Swatch Group considera la reducción de la jornada laboral como una póliza de seguro, financiada tanto por el empleador como por el empleado: “Durante los últimos veinte años, Swatch Group ha contribuido con varios cientos de millones de francos a esta póliza de seguro y solamente ha hecho uso de ella en muy raras ocasiones”. Los empleados que sufren una reducción de sus horas de trabajo reciben el 80% de su salario, pagado por el seguro de desempleo. El Grupo Swatch subraya que se ha comprometido a pagar el 20% restante. La mayoría del Consejo de Estados finalmente estuvo de acuerdo con los argumentos de los empresarios y con la opinión del Gobierno, que también se opuso a cualquier prohibición. “Sería contraproducente obligar a las empresas a elegir entre el trabajo a tiempo parcial y el pago de dividendos”, dijo el ministro de Economía, Guy Parmelin. “Y crearía más inseguridad en este período de crisis”, acotó. Instrumento ideal en período de crisis Sin embargo, los legisladores de ambas cámaras están de acuerdo en un punto: el desempleo parcial es una herramienta que ha demostrado su eficacia. Tras la crisis financiera de 2009, un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica (KOF) de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich demostró que la reducción del horario de trabajo puede evitar eficazmente los despidos a corto y largo plazo. “Durante la última crisis, la tasa de desempleo en Suiza habría sido 0,5 puntos porcentuales más alta si no se hubiera utilizado esta herramienta”, señala Michael Siegenthaler, jefe de la sección de Mercado Laboral Suizo de KOF. En la crisis actual, en la que veinte veces más empresas han recurrido al desempleo parcial, se puede estimar que la tasa de desempleo ya habría alcanzado el 10% si no tuviéramos este instrumento” “Se puede estimar que la tasa de desempleo sería del 10% sin el desempleo parcial” Michael Siegenthaler, KOF La situación actual es especial porque afecta a la economía en su conjunto. Casi todos los sectores están directamente afectados, señala Michael Siegenthaler. “Creo que es un marco perfectamente adaptado al desempleo parcial, porque queremos congelar la economía y volver a ponerla en marcha una vez que pase la crisis”. Siempre que la crisis sea temporal, porque el desempleo parcial está previsto para un lapso relativamente corto. “En algunos sectores parece que así será”, añade el investigador, “pero en otros el colapso podría ser permanente, por ejemplo, en el transporte. Es posible que debido al temor al coronavirus, muchas personas eviten el transporte público durante meses o incluso años”. Una gran reestructuración, con despidos, podría ser inevitable en algunas empresas, con despidos. Sin embargo, es muy difícil hacer proyecciones, ya que la evolución de la pandemia aún es incierta. “La esperanza es que tengamos un modelo de recesión en forma de V, para el cual el desempleo parcial es la mejor herramienta a nuestra disposición", concluye Michael Siegenthaler.