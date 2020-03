El clon ya está atrayendo un gran interés de los laboratorios de todo el mundo, que lo utilizarán para sus propias investigaciones. "Va a ser muy útil, porque en realidad todavía no sabemos mucho sobre este virus, y cada ganancia de conocimiento ayuda, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna u otros medicamentos", advierte Christian Griot, director del Instituto de Berna.

En pocos días, Volker Thiel y sus colegas lograron producir una versión computarizada del Covid-19, que es inofensiva, por supuesto, pero muy informativa. "Podemos hacer cambios específicos, como eliminar un gen, para ver si el virus se multiplica menos. De esta manera sabremos cuán importante es un gen en particular para su propagación", explicó el virólogo a nuestros colegas de Radio y Televisión Suiza SRF.

Conocer la forma de esta proteína es crítico para determinar cómo atacar el virus y encontrar una vacuna, indicó Jason McLellan, profesor de biociencias moleculares y autor principal del estudio, a la Radio y Televisión Suiza RTS. Si encontramos una sustancia que desactiva esta proteína, el virus no podrá propagarse.

Aquí es donde entra en juego la crio-microscopía, que implica la congelación de la muestra. Pero no de cualquier manera: hay que evitar que el agua de la muestra forme cristales de hielo, lo que rompería la materia orgánica. Por lo tanto, se utiliza etano líquido para llevar la muestra muy rápidamente a una temperatura de -160°C, de modo que se congele en hielo amorfo, es decir, no cristalino.

El problema de la observación de los materiales orgánicos es que las muestras deben ser deshidratadas, coloreadas o expuestas a rayos X. Estas técnicas alteran la muestra, y lo que se observa ya no es su estado natural.

¿Cómo funciona? A diferencia del microscopio óptico convencional, el microscopio de electrones no examina las muestras a través de un rayo de luz, sino bombardeándolas con un rayo de electrones. Esto ofrece una precisión mayor.

