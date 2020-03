Un acuerdo con las empresas aéreas Swiss y Edelweiss permite la repatriación de turistas suizos desde Latinoamérica. (© Keystone / Walter Bieri)

En la mayor repatriación organizada de la historia, el Ministerio de Exteriores ha apoyado hasta este domingo el retorno de más de 800 conciudadanos varados en Latinoamérica como consecuencia del coronavirus. Desde Argentina, un primer vuelo saldrá el 31 de marzo, el embajador Heinrich Schellenberg explica los detalles de un desafío semejante.

Cuatro vuelos han sido organizados por el Ministerio de ExterioresEnlace externo para ayudar a los turistas suizos a volver a casa desde Latinoamérica: Santiago (29.03/159 pasajeros), Lima (26.03/289), Bogotá (25.03/279), Costa Rica (24.03/151). Fin del recuadro

Organizar la repatriación de los cientos de turistas suizos que se encuentran en Argentina luego del cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno argentino el 16 de marzo para evitar la propagación del COVID19, demandó denodados esfuerzos debido a las grandes extensiones del país sudamericano.

swissinfo.ch: ¿Conoce la Embajada cuántos turistas suizos hay en Argentina y dónde se encuentran?

Heinrich Schellenberg - En todo el país la cifra ha bajado de unos 1000 a menos de 400 actualmente. Estamos organizando un vuelo de repatriación al que se han apuntado más de 300. Una mitad está en el gran Buenos Aires, la otra mitad están esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional, con grupos importantes en Córdoba, Mendoza y Bariloche.

swissinfo.ch: ¿Cómo los están ayudando para que vuelvan a su país?

H.S. - Además del vuelo de repatriación, estamos brindando apoyo colocando a suizos en otros vuelos, enviándoles salvoconductos para que puedan viajar a Ezeiza, proporcionándoles todo tipo de información útil como vuelos domésticos, hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y requisitos para poder viajar en el país.

Estamos atendiendo cientos de llamadas y contestando centenares de correos electrónicos. El equipo de la Embajada está haciendo un trabajo formidable e insólito, de manera permanente.

swissinfo.ch: ¿Esperaba que esta crisis transcurra de la forma en que está sucediendo en Argentina?

H.S. - Este virus está invadiendo el mundo entero, nadie se salva. Era de suponer que tarde o temprano llegaría a Argentina.

swissinfo.ch: ¿Cree que las autoridades locales están actuando correctamente?

H.S. - Las autoridades han reaccionado con celeridad y determinación.

swissinfo.ch: Sé que todo el personal está abocado a este tema desde el primer momento. ¿Cómo se organizan Usted y su equipo?

H.S. - Yo llevo trabajando dos semanas sin descansar, día y a veces noche. Así está también todo el equipo. Se acabaron los fines de semana. Las horas no las cuento: no hay otro tema que no sea el coronavirus y la gestión de la crisis. Lo que dificulta el trabajo es que la mayoría de nuestros colaboradores trabajan desde casa, pero es lo que hay que hacer, guardar distanciamiento social.

Coronavirus en Argentina hasta el 28.03 Infectados: 745. Decesos: 19. Recuperados: 80 Del total de esos casos, 408 (55%) son importados, 185 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

