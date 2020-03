chart assessment of danger

Mayoría en Suiza aprueba medidas del Gobierno Urs Geiser 25 de marzo de 2020 - 11:06 Dos de cada cinco personas en Suiza están a favor de restricciones más estrictas por parte del Gobierno para frenar la propagación del coronavirus, revela una encuesta realizada por el instituto de investigación sotomo. Los más jóvenes y los residentes de la parte francófona del país están especialmente interesados en que el Gobierno tome medidas más drásticas, según el sondeo efectuado en línea a escala nacional por encargo de la empresa pública suiza de radio y televisión SRG SSR. Como muestra el gráfico siguiente, el 54% de las personas consultadas están de acuerdo con la política actual del Gobierno, mientras que el 42% quiere que las autoridades limiten la libertad personal de manera más estricta. La encuesta fue realizada durante el pasado fin de semana y publicada el martes, diez días después de que el Gobierno comenzara a imponer medidas radicales para reducir la vida pública. Entre ellas, el cierre de escuelas, restaurantes y tiendas de productos no esenciales, así como la prohibición de reuniones públicas y privadas de más de cinco personas. Sin embargo, la recomendación de permanecer en casa no tiene carácter obligatorio. No resulta sorprendente que casi el 70% de los encuestados en el cantón del Tesino - que limita con Italia, un foco de infección viral en Europa-, dijera que las autoridades actuaron demasiado tarde para frenar la propagación del COVID-19. Esta cifra es ligeramente inferior (64%) en la región de lengua francesa, mientras que una mayoría en la región de habla alemana (56%) considera que el Gobierno actuó justo a tiempo. Impacto en la vida cotidiana La encuesta también encuentra que las restricciones gubernamentales han tenido un impacto en la vida cotidiana en Suiza, aunque no todos los llamamientos urgentes fueron particularmente bien atendidos. “Una abrumadora mayoría de los encuestados no se quedó en casa la semana pasada, pero la mayoría de ellos dijeron que habían estado en contacto cercano con menos de cinco personas”, puntualiza Michael Hermann, director de sotomo. Entre el grupo de más de 65 años, blanco particular de las medidas preventivas de salud, solamente alrededor del 25% se adhirió por completo a las restricciones. El gráfico siguiente muestra las actividades en el exterior citadas por los encuestados de todos los grupos de edad. “La crisis parece haber tenido un impacto particularmente negativo en las generaciones más jóvenes”, señala Hermann. Agrega que solamente una muy pequeña minoría de los 30 000 encuestados confía en que la vida en Suiza volverá a la normalidad antes del verano. Por el momento, una mayoría absoluta supone que el coronavirus afectará levemente su salud personal y un pequeño porcentaje manifiesta resentir un gran temor. Las personas de entre 15 y 44 años son más pesimistas que los mayores sobre si los hospitales suizos podrán hacer frente a un aumento esperado en el número de pacientes, o si enfrentarán una situación como la que se observa en el norte de Italia. Los encuestados en las regiones de lengua francesa e italiana son más pesimistas al respecto que sus conciudadanos en la región de habla alemana. Confianza en el Gobierno La encuesta también sondeó la confianza de los miembros del Gobierno. Como se muestra en el gráfico siguiente, más del 60% de las personas consultadas concede una buena puntuación a las autoridades. Pero la división entre las regiones lingüísticas es sorprendente, subraya el sondeo. Una vez más, los encuestados en la Suiza de habla alemana confían más en el Gobierno que sus conciudadanos en las otras regiones lingüísticas. Detalles del sondeo En la encuesta en línea participaron 30 460 personas mayores de 15 años en todo el país. Se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de marzo. El margen de error es +/- 1,1%. Es la primera de una serie de encuestas realizadas por el instituto de investigación sotomo por encargo de la SSR-SRG, empresa matriz de swissinfo.ch.