Hans Hess, presidente del grupo industrial Swissmem, que representa a varios sectores manufactureros, dijo a la televisión pública suiza SRF que el cierre industrial en el Tesino es innecesario y perjudicial. “Un cierre completo, como en el Tesino, no beneficia a los ciudadanos”, dijo. “Conducirá a problemas de suministro en el país”.

Como el resto de Suiza, el Tesino ya ha cerrado tiendas y servicios no esenciales de la calle principal, en cumplimiento de la orden dada por las autoridades federales con base en la Ley de Epidemias. Ahora, decreta nuevas restricciones.

Las fábricas que no pueden simplemente apagar el interruptor de inmediato tendrán tiempo para reducir sus líneas de producción. No todos acogen con beneplácito la medida.

La orden de interrupción de actividades concierne las industrias no relacionadas con áreas de importancia crítica, como la atención médica, la alimentación o la agricultura. La orden cubre provisionalmente la semana que comienza el lunes 23 de marzo.

El cantón suizo del Tesino ordenó el cese temporal de actividades en fábricas y líneas de producción no esenciales, como medida adicional para combatir la propagación del coronavirus.

Las actividades en industrias no esenciales del Tesino suspenderán temporalmente sus actividades.

COVID-19 Ordenan suspensión industrial no esencial en el Tesino

Canton Ticino orders non-essential industry to cease production

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ordenan suspensión industrial no esencial en el Tesino 22 de marzo de 2020 - 14:53 El cantón suizo del Tesino ordenó el cese temporal de actividades en fábricas y líneas de producción no esenciales, como medida adicional para combatir la propagación del coronavirus. Fronterizo con Italia, el Tesino es el cantón más afectado en Suiza por la pandemia del coronavirus. Las cifras de este domingo (22.03) dan cuenta de 939 contagios (7 000 a escala nacional) y 37 decesos, más de la mitad del total (60) en el país. La orden de interrupción de actividades concierne las industrias no relacionadas con áreas de importancia crítica, como la atención médica, la alimentación o la agricultura. La orden cubre provisionalmente la semana que comienza el lunes 23 de marzo. Las fábricas que no pueden simplemente apagar el interruptor de inmediato tendrán tiempo para reducir sus líneas de producción. No todos acogen con beneplácito la medida. Como el resto de Suiza, el Tesino ya ha cerrado tiendas y servicios no esenciales de la calle principal, en cumplimiento de la orden dada por las autoridades federales con base en la Ley de Epidemias. Ahora, decreta nuevas restricciones. Hans Hess, presidente del grupo industrial Swissmem, que representa a varios sectores manufactureros, dijo a la televisión pública suiza SRF que el cierre industrial en el Tesino es innecesario y perjudicial. “Un cierre completo, como en el Tesino, no beneficia a los ciudadanos”, dijo. “Conducirá a problemas de suministro en el país”. "Espero que Ticino recupere sus sentidos y retire estas medidas, tal como Uri tuvo que ver con su toque de queda para mayores de 65 años".