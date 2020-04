“El PST-POP cree claramente que estos millonarios deben contribuir ahora al bien común y a la recuperación de la economía. Y eso no solo con palabras, sino con una aportación concreta”, subraya el partido.

Piden aplicar impuesto solidario a millonarios suizos 03 de abril de 2020 - 12:24 El Partido Suizo del Trabajo - Partido Obrero y Popular (PST-POP) propone la aplicación de un impuesto único y directo del 2% a todas las fortunas de más de 3 millones de francos para contribuir a evitar la ruina de las personas que laboran de manera independiente, los desempleados y las pequeñas empresas. “La crisis del coronavirus está golpeando muy fuerte a muchas personas en Suiza, y muchas familias están en riesgo de pobreza”, subraya el PST-POP en un comunicado divulgado este viernes. Agrega que la pandemia ha puesto en riesgo de quiebra a pequeñas empresas, trabajadores independientes y personas que han perdido sus empleos. Por ello, lanza una petición en línea para la imposición “solidaria” a aquellos que tienen una posición económica desahogada. “La tasa coronavirus de solidaridad, un impuesto único y directo del 2% a todas las fortunas de 3 millones de francos o más, permitiría recaudar un monto de alrededor de 17 500 millones de francos”, anota el partido. Ese capital, explica, sería trasladada a un fondo específico. Se utilizaría para redistribuir los ingresos a las trabajadoras (es), las familias, las pequeñas empresas y las trabajadoras (es) independientes que están en necesidad como resultado de la crisis del coronavirus. Puntualiza que “el monto estaría destinado a un apoyo concreto y solidario y, por lo tanto, no tendría que ser reembolsado, a diferencia de los préstamos y créditos de la Confederación”. El Gobierno suizo ha puesto en marcha una estrategia de apoyo por 42 000 millones de francos para apoyar la economía del país y ha señalado que podría incrementar la ayuda. El paquete incluye la caución de préstamos sin interés o a bajo interés, según las sumas solicitadas. La medida busca “asegurar la supervivencia de los más vulnerables en medio de la crisis”, reiteró el ministro de Economía, Guy Parmelan, en conferencia de prensa el pasado 1 de abril. El objetivo, dijo, “es preservar los empleos, garantizar los salarios, aliviar a los trabajadores independientes y evitar que las empresas que enfrentan problemas de liquidez se encuentren en situación de insolvencia”. Sin embargo, descartó la posibilidad del otorgamiento de préstamos a fondo perdido. Hacerlo, explicó Parmelin “pondría en riesgo la estabilidad del presupuesto del Estado”. El PST-POP evoca un estudio de Credit Suisse según el cual había alrededor de 400 000 millonarios en Suiza en 2019, y su riqueza total era de alrededor de 702 000 millones de francos. “El PST-POP cree claramente que estos millonarios deben contribuir ahora al bien común y a la recuperación de la economía. Y eso no solo con palabras, sino con una aportación concreta”, subraya el partido.