Roche tells all Spanish staff to work remotely

Roche España pide a sus empleados trabajar desde casa 11 de marzo de 2020 - 09:41 El gigante farmacéutico suizo Roche decidió que sus 1200 empleados en España trabajen desde casa a partir de este miércoles, como consecuencia de la expansión del coronavirus. “La compañía mantendrá su actividad normal y garantizará, como hasta ahora, el suministro de medicamentos a los hospitales”, precisó Roche en un comunicado difundido el martes. La empresa suiza adoptó esa decisión luego de que las autoridades españolas dispusieran el cierre el lunes de las escuelas de la comunidad de Madrid. Con 1 639 casos y 36 muertos según el último balance de la tarde del martes por parte del ministerio de Sanidad, España es ahora uno de los países más afectados del mundo y el más tocado de Europa por detrás de Italia y Francia. El domingo, registraba 589 casos. La región de Madrid, con 6,5 millones de habitantes, había anunciado el lunes el cierre de todos sus colegios y universidades a partir de este miércoles y por dos semanas. Asimismo, tiene previsto desinfectar diariamente los vagones del metro, los autobuses y los trenes de cercanías. Los colegios también cerrarán en Vitoria, la capital del País Vasco, y en La Rioja (norte), las otras dos zonas que concentran el mayor número de infectados. En Suiza aconsejan también el teletrabajo En Suiza, donde el número de infecciones ronda las 500, muchas grandes empresas han incitado al personal a trabajar desde casa, como UBS, Credit Suisse, Swisscom y Google. Este último, por ejemplo, recomienda el teletrabajo de sus 4 000 empleados en Suiza “si su función lo permite”. Sin embargo, la oficina de Google Zúrich permanece abierta y la situación se revisa continuamente, señala la firma. El 28 de febrero, la empresa confirmó que un empleado de Zúrich había dado positivo a la prueba de COVID-19. El portavoz de Roche, Karsten Kleine, señaló que la empresa estaba adoptando un enfoque similar en Suiza, estimulando al personal a evitar el uso del transporte público durante las horas pico y haciendo uso de horarios de trabajo flexibles. “También redujimos la cantidad de reuniones de equipo más grandes, alentamos a los empleados a realizar reuniones virtuales y permitimos el trabajo desde casa en coordinación con las necesidades de la empresa, la función respectiva y el supervisor”, puntualizó. Por su parte, UBS y Nestlé han impuesto prohibiciones de viaje a los empleados, mientras que el fabricante de fragancias Givaudan optó por cerrar temporalmente un sitio cerca de Zúrich porque un empleado contrajo la enfermedad. A escala internacional, unas 114 300 personas han contraído el nuevo coronavirus y más de 4 000 han perecido, la gran mayoría en China, donde se originó el COVID 19, en la ciudad de Wuhan. En Suiza, tres personas mayores han perdido la vida como consecuencia del nuevo coronavirus.