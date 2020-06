Coronavirus: la situazione in Svizzera

Suprimen multas por irrespeto de distancia social 04 de junio de 2020 - 08:58 Las autoridades suizas suprimieron las multas aplicadas por inobservancia de la distancia social de dos metros. La medida había sido introducida el 20 de marzo para contener la epidemia de COVID-19 y suponía el pago de 100 francos. Sin embargo, la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) mantiene la recomendación de distanciamiento social, informó este jueves el grupo periodístico Tamedia, citando a la dependencia. “La amenaza de una multa ya no parece justificada en vista del bajo número de casos actuales”, precisó Tamedia. “En el contexto de la actual flexibilización de las medidas [para frenar la epidemia del coronavirs], la responsabilidad personal de los ciudadanos pasa cada vez más a primer plano”, agregó. Indicó que la eliminación de las sanciones se produjo el sábado pasado y que la OFSP hará un anuncio público al respecto. Sin embargo, la ordenanza COVID todavía prevé multas en algunos casos, como el turismo de compras o la participación en reuniones de más de 30 personas en un parque, por ejemplo. Los eventos de hasta 300 personas están permitidos siempre y cuando el organizador tenga un plan de protección. Tomados de la mano Desde la aplicación el 20 de marzo de las sanciones por el irrespeto de la distancia social, la policía multó a miles de personas. En Zúrich, por ejemplo, una pareja debió pagar 200 francos (100 cada persona) por tomarse de la mano en un parque. La responsable de Seguridad de la ciudad, Karin Rykart, explicó al periódico Neue Zürcher Zeitung (NZZ) que la mujer y el hombre, que viven juntos, fueron multados porque no acataron la orden dada por un policía a todas las personas que se encontraban en el parque de observar la distancia recomendada. Los cantones, que son responsables de la aplicación de las multas, informaron a la OFSP la semana pasada sobre la abolición de la medida.