Swiss da a conocer su programa de vuelos para junio 15 de mayo de 2020 - 11:32 La empresa aérea Swiss reanudará parcialmente sus operaciones en junio, luego de que la mayor parte de su flota permaneció en tierra durante varias semanas debido a la pandemia de COVID-19. Prevé efectuar hasta 190 vuelos desde Zúrich y Ginebra a 41 destinos europeos. El reinicio de actividades se efectuará por etapas, con un incremento gradual de vuelos en las semanas siguientes, precisó la aerolínea en un comunicado difundido el jueves. Diversos destinos mediterráneos, incluyendo Málaga, Barcelona, Madrid y Valencia en España y Brindisi, Florencia, Nápoles y Roma en Italia serán cubiertos nuevamente. Las conexiones con Escandinavia también serán reforzadas con vuelos a Gotemburgo en Suecia y Copenhague en Dinamarca. Swiss también añadirá a su red aérea otros grandes centros europeos, como París (Francia), Bruselas (Bélgica) y Moscú (Rusia). Se ampliarán los servicios existentes a Ámsterdam (Países Bajos), Atenas (Grecia), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal), Londres (Reino Unido), Oporto (Portugal) y Estocolmo (Suecia). La aerolínea efectuará nuevas conexiones intercontinentales sin escala, además de sus tres vuelos semanales a Nueva York / Newark. Desde Zúrich volará a Nueva York JFK (cuatro veces por semana), Chicago (dos), Singapur (uno), Bangkok (uno), Tokio (dos), Mumbai (tres), Hong Kong (dos) y Johannesburgo (uno vuelo semanal). Swiss WorldCargo, la división de carga aérea, efectuará transportes adicionales en esos vuelos para apoyar las cadenas globales de suministros. Los horarios de las rutas intercontinentales han sido adaptados para proporcionar a los pasajeros en tránsito conexiones óptimas, precisó la empresa. Swiss informó asimismo que tiene previsto ampliar sus servicios durante los meses de verano, según las necesidades y preferencias de la población suiza, al tiempo que mantiene la vigilancia sobre la evolución de las restricciones a los viajes en todo el mundo.