CPI confirma su jurisdicción para juzgar a Duterte por guerra contra drogas en Filipinas

1 minuto

La Haya, 23 oct (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) determinó este jueves que tiene jurisdicción para juzgar al expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos cuando el país aún era miembro del tribunal, pese a que el entonces mandatario retiró a Filipinas del tratado de la Corte en 2018 para intentar anular esa competencia.

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó el recurso con el que la defensa de Duterte intentaba cuestionar la jurisdicción de la CPI sobre los hechos ocurridos antes de que el expresidente anunciara la retirada del país del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, en marzo de 2018 -que se hizo efectiva un año después-, tras la apertura por parte de la Fiscalía de un examen preliminar sobre Filipinas.

La defensa argumentaba que la CPI no podía ejercer jurisdicción porque Filipinas ya no era Estado parte en el momento en que se autorizó la investigación formal en 2021, pero las actuaciones de la Fiscalía fueron iniciadas antes de que la retirada de Filipinas fuese efectiva, por lo que la salida del tratado no impide la continuación del caso. EFE

ir/ahg/rf