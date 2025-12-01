The Swiss voice in the world since 1935
CPI denuncia sanciones de EE.UU. a jueces y fiscales cual “terroristas y narcotraficantes”

La Haya, 1 dic (EFE).- La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció este lunes que Estados Unidos haya sancionado este año a nueve de sus funcionarios -jueces y fiscales- “situándolos junto a terroristas y narcotraficantes”, y advirtió que el tribunal no cederá “a ninguna presión” y que su independencia “permanece intacta”.

Durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, Akane reconoció que la institución, con sede en la Haya, afronta “ataques sin precedentes” desde que emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la guerra en Ucrania y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes en Palestina. EFE

