CPI promete un entorno de trabajo «seguro y respetuoso» tras destitución del fiscal Khan

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La Haya, 24 jul (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) aseguró este viernes que seguirá dando «la máxima importancia» a mantener un entorno de trabajo «seguro, inclusivo y respetuoso» para todo su personal, en su primera reacción tras la destitución del fiscal Karim Khan por acusaciones de conducta sexual indebida.

En un comunicado difundido después de que la Asamblea de Estados Partes de la CPI acordara destituir a Khan por considerar que incurrió en una “falta grave y un grave incumplimiento de sus deberes”, la Corte se limitó a señalar que «toma nota» de la decisión y pidió que se respeten «la privacidad y los derechos de todas las personas implicadas en este proceso».

La institución destacó que, pese al procedimiento disciplinario abierto contra Khan y durante dos años de investigación de las acusaciones, ha seguido desarrollando su labor «gracias al profesionalismo y la dedicación» de su personal, incluidos dos fiscales adjuntos, y reiteró que continuará trabajando para garantizar “un entorno laboral seguro, inclusivo y respetuoso”.

Así mismo, la Corte confirmó que los fiscales adjuntos seguirán al frente de la Oficina del Fiscal, como vienen haciendo desde que Khan se apartó de sus funciones en mayo de 2025 y, posteriormente, fue suspendido formalmente del cargo el pasado 8 de junio, a la espera de que este viernes la Asamblea decidiera el futuro del acusado.

La CPI concluyó reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas y con «hacer justicia a las víctimas de crímenes que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad».

La Asamblea destituyó este viernes a Khan por presunta conducta sexual indebida, en una decisión sin precedentes para el tribunal encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.

La destitución fue aprobada por 82 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones, al superar con holgura la mayoría absoluta de 63 votos requerida para cesar al fiscal, confirmaron a EFE fuentes diplomáticas.

El procedimiento disciplinario se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una empleada de la Fiscalía, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 en diferentes contextos.

En su primera reacción, Khan aseguró que la Asamblea decidió destituirlo mediante un procedimiento que vulneró sus derechos fundamentales y anunció que impugnará la decisión por “todas las vías legales disponibles”. EFE

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