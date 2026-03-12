CPI rechaza investigar sanciones de EEUU contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

1 minuto

La Haya, 12 mar (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este jueves que «no existe una base razonable» para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La decisión se refiere a la denominada «Situación en Venezuela II», abierta tras una remisión presentada por el Gobierno venezolano en 2020, en la que denunciaba que «las medidas coercitivas» estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos inhumanos.

Tras un examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó que las pruebas disponibles no permiten establecer una relación de «causalidad e intención» suficiente entre las sanciones y los delitos alegados por Caracas. EFE

ir/ahg/lss