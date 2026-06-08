CPI suspende a su fiscal jefe y emplaza a los países miembros a votar sobre su destitución

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La Haya, 8 jun (EFE).- El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido este lunes suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro, en un paso sin precedentes en la institución y tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.

En un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.

No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, «no es una indicación del resultado final» del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones. EFE

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