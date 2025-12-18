The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

CPI tilda de “ataque flagrante” contra su independencia nuevas sanciones de Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Haya, 18 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina es “un ataque flagrante contra la independencia” de la institución y prometió seguir trabajando “con independencia e imparcialidad”.

La CPI subrayó que “este tipo de medidas” contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros del tribunal “socavan el Estado de derecho” y advirtió de que “cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo”.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra dos jueces, Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), que formaron parte de la sala que decidió el pasado lunes rechazar una apelación de Israel y confirmar que la Corte mantiene competencia sobre los hechos ocurridos durante y después del ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023. EFE

ir/ahg/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR