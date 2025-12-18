CPI tilda de “ataque flagrante” contra su independencia nuevas sanciones de Estados Unidos

1 minuto

La Haya, 18 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina es “un ataque flagrante contra la independencia” de la institución y prometió seguir trabajando “con independencia e imparcialidad”.

La CPI subrayó que “este tipo de medidas” contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros del tribunal “socavan el Estado de derecho” y advirtió de que “cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo”.

Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra dos jueces, Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), que formaron parte de la sala que decidió el pasado lunes rechazar una apelación de Israel y confirmar que la Corte mantiene competencia sobre los hechos ocurridos durante y después del ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023. EFE

