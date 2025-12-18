CPI tilda de “ataque flagrante” contra su independencia nuevas sanciones de Estados Unidos

3 minutos

La Haya, 18 dic (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este jueves de que la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra jueces del tribunal, por negarse a frenar la investigación sobre Israel por presuntos crímenes en Palestina, es “un ataque flagrante contra la independencia” de la institución, y prometió seguir trabajando «con independencia e imparcialidad».

La CPI subrayó que «este tipo de medidas» contra jueces y fiscales elegidos por los países miembros del tribunal «socavan el Estado de derecho» y advirtió de que «cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo».

«Estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa conforme al mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones», agregó, y reiteró que la Corte «respalda firmemente a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables» y seguirá «cumpliendo su mandato con independencia e imparcialidad».

Estados Unidos, que ya sancionó este año a nueve jueces y fiscales, impuso hoy sanciones contra dos jueces, Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia), que formaron parte de la Sala que decidió el pasado lunes rechazar una apelación de Israel y confirmar que la Corte mantiene competencia sobre los hechos ocurridos durante y después del ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Esa Sala de Apelaciones también incluyó a Solomy Balungi Bossa (Uganda) y Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), ambos ya sancionados por Estados Unidos en una ronda anterior.

La CPI cerró el lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, incluida Gaza, al rechazar un último recurso en el que Estado israelí quería reactivar el principio de complementariedad, por el que reclamaría la competencia de su sistema judicial nacional sobre los presuntos crímenes, paralizando así la investigación de la CPI.

Con su decisión, la Corte mantiene también vigentes las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Galant.

Para Estados Unidos, la CPI «ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones» y, según explicó el secretario de Estado, Marco Rubio: «No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción».

Las sanciones anteriores impuestas por la Administración de Donald Trump, que afectaron a tres fiscales y seis jueces por dos investigaciones de la CPI -esta a Israel y otra por crímenes en Afganistán que podría implicar a militares estadounidenses- ya demostraron tener un fuerte impacto en la vida de los funcionarios afectados.

En una entrevista con EFE este miércoles, la jueza Ibáñez, que está, además, condenada a prisión por Rusia debido a la investigación de la CPI por crímenes en Ucrania, lamentó que estar en esa lista de sancionados por Washington es poner a los jueces «en la misma línea que Osama Bin Laden y el Chapo Guzmán».

Destacó además que, dada esta situación, no tiene acceso a sus tarjetas de crédito, no puede reservar hoteles, pedir un Uber o viajar a Estados Unidos, entre otras cosas. EFE

ir/mas/rf