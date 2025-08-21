CPJ denuncia suspensión de medios portugueses y expulsión de periodistas en Guinea-Bisáu

3 minutos

Nairobi, 21 ago (EFE).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció la suspensión de dos medios públicos portugueses por parte del Gobierno de Guinea-Bisáu y la expulsión de periodistas que trabajaban para ellos, a tres meses de las elecciones generales del próximo 23 de noviembre.

Las autoridades bisauguineanas ordenaron el pasado día 15 el cierre inmediato e indefinido de las oficinas de la agencia de noticias LUSA y la Radio y Televisión de Portugal (RTP) y la interrupción de las emisiones en directo en el país africano.

Asimismo, dictaron que los periodistas portugueses trabajando para ambos medios debían abandonar Guinea-Bisáu antes del pasado martes 19.

«El cierre de Lusa y la RTP en Guinea-Bisáu es la última muestra de la hostilidad del Gobierno hacia los medios de comunicación y genera gran preocupación sobre el acceso del público a un periodismo independiente antes de las elecciones generales del país en noviembre», dijo la coordinadora en África del CPJ, Muthoki Mumo, en un comunicado difundido a última hora del miércoles.

«Guinea-Bisáu debe permitir que Lusa la RTP sigan operando libremente y garantizar que los periodistas pueden trabajar en el país sin interferencias», añadió.

Según explicaron al CPJ los responsables de ambos medios las autoridades no ofrecieron explicaciones para la medida y, durante una visita de Estado a Cabo Verde el día 17, el presidente bisauguineano, Umaro Sissoco Embaló, afirmó en declaraciones a la prensa que la suspensión de medios «es un problema entre Guinea-Bisáu y Portugal».

Embaló anunció el pasado marzo la celebración de elecciones generales -con votos presidenciales y legislativos al mismo tiempo- el próximo 23 de noviembre, después de fuertes tensiones por el calendario electoral.

Guinea-Bisáu se halla inmersa en la inestabilidad política desde 2015 y ha sufrido numerosos levantamientos militares y cuatro golpes de Estado exitosos desde su independencia de Portugal (declarada en 1973 y reconocida en 1974).

Con esta medida contra la prensa, Bisáu se une a los otros países que han restringido medios internacionales y locales en los últimos años en África occidental, donde las juntas militares que gobiernan Burkina Faso, Mali y Níger han mostrado una creciente hostilidad hacia Francia, su excolonia. Togo se sumó el pasado junio a esta tendencia.

A menudo, estas suspensiones se producen después de que los medios reportaran informaciones críticas con los gobiernos de estos países o sobre ataques terroristas, de los que las autoridades no revelan datos de víctimas en muchas ocasiones. EFE

lbg/jgb