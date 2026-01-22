CPJ exige una investigación de ataque con dron israelí que mató a tres periodistas en Gaza

(Actualiza con comunicado de AFP sobre la muerte de su colaborador)

El Cairo, 21 ene (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) exigió una «investigación transparente» tras la muerte de tres periodistas en un ataque con un dron lanzado este miércoles por Israel contra un vehículo en el centro de Gaza durante el actual alto el fuego.

«El CPJ condena el ataque israelí contra un vehículo civil claramente identificado en el centro de Gaza, que causó la muerte de los fotoperiodistas independientes Mohammad Salah Qashta, Anas Ghnaim y Abed Shaat (colaborador habitual de la agencia francesa de noticias AFP), en medio de un alto el fuego vigente”, declaró la directora de Oriente Medio del CPJ, Sara Qudah, en un comunicado.

Señaló que Israel, que «posee tecnología avanzada capaz de identificar a sus objetivos», tiene la «obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los periodistas”.

Por su parte, AFP exigió a través de un comunicado una «investigación completa y transparente» por la muerte de Shaat, de 34 años, quien colaboraba en la producción de la agencia desde «hace casi dos años» y era «muy querido por el equipo» que cubre Gaza.

También, afirmó que «demasiados periodistas locales han sido asesinados en Gaza en los últimos dos años, mientras que los periodistas extranjeros siguen sin poder entrar libremente en el territorio».

Los tres comunicadores murieron mientras cumplían una misión para el Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, que supervisa la labor humanitaria de Egipto en territorio palestino, y en un Jeep con el distintivo de la organización cuando se dirigían a cubrir campamentos de tiendas de campaña construidos por Egipto.

Al menos otros 207 periodistas y trabajadores de medios palestinos han sido asesinados en Gaza, la gran mayoría a manos de Israel, desde que comenzó la guerra en 2023, incluyendo tres desde que entró en vigor un frágil alto el fuego en octubre.EFE

